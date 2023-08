Fábula submarina

Hay que meterse por lo pandito, hasta que el agua nos llegue apenas a los tobillos. Primeros guijarros, ahí no se ahoga nadie, pues se trata de la picardía endémica de un personaje que dejó asignaturas pendientes en su carrera de Derecho: la procuradora Cabello. La funcionaria dice: “Cuando al presidente no le gustan las leyes nacionales, quiere gobernar con leyes extranjeras”. Lo dice a propósito de la no suspensión que hace el presidente del alcalde de Riohacha, “pues está protegido por la sentencia de la Corte IDH que forma parte del bloque de constitucionalidad”.

Ya con el agua en las rodillas y mientras el pantano se agita, empiezan a picar tres expresidentes —Duque, Uribe y Pastrana—, quienes convocan al PP de España para que desconozca la Constitución española y reclame el gobierno para Núñez Feijóo. España, capital Malambo.

Apenas sumergiéndose en aguas oscuras, el buzo se encuentra con Andrés Escobar, un pistolero atrapado en flagrancia, ocupando un renglón efectivo en una lista del Centro Democrático. Ya por entonces el hundimiento es inevitable.

Llegando más abajo, el paseante es testigo del programa Mañanas Blu, justo en el horario en que se ingenió un concurso entre los radioescuchas para que los ganadores se beneficiaran con boletas para asistir al evento Expovinos. La pregunta para concursar era: ¿cuántos conductores de camión han sido asesinados en las carreteras? Una pedagogía de denuncia, sin duda, para que los oyentes no olviden momentos trágicos de nuestra realidad. Aunque la periodista Camila Zuluaga se disculpó por su espectral pregunta, se les habrían podido ocurrir otros interrogantes tipo: ¿cuántos litros de sangre produjeron los generales Publio Hernán Mejía y Mario Montoya en sus respectivas brigadas? Para premiar las respuestas a esta pregunta quizá no basten algunas copas de vino, sino que les tocaría considerar varios toneles de las bodegas de Expovinos. Sería más proporcional.

Ya en la profundidad, en Pereira, el buzo asiste al asesinato a sangre fría de dos chimpancés que salieron a dar una vuelta por las afueras del Bioparque Ukumarí. Pancho y Chita, nombres de estos primos del Homo sapiens, fueron abatidos por la policía y el ejército en la madrugada, solitarios, cuando buscaban una venta de bananos para desayunar y no ofrecían el menor riesgo para la vida de los ciudadanos. La gerente del parque ha encubierto a los criminales. El repudio de los amantes de los animales se manifiesta en la Perla del Otún. La policía repitió la hazaña de hace varios años, cuando acribilló a bala a un ligre enjaulado en el zoológico de Matecaña, por imprevisión de la veterinaria, ya que se despertó al pasársele a destiempo el efecto de la anestesia y la mató. Los disparos al ligre fueron después de haber expirado la profesional.

Ya metido en honduras, en el suelo del mar contempló el submarino del loco aquel que llevó a cinco incautos a contemplar el Titanic. Alcanzó a verlo un segundo antes de que el vehículo hiciera implosión y desintegrara a todos sus pasajeros. Despojos de cuerpos humanos, revueltos con pedazos de chimpancés, de ligre, de toneles de vino, bloques de constitucionalidad y de micrófonos se vieron flotar después en la superficie del mar.

A última hora se ve descender otro submarino fallido tripulado por Nicolás Petro.