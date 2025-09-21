La diversidad y sus precandidatos

Vi la entrevista colectiva de Caracol a cinco precandidatos del Pacto Histórico. Faltaron tres, pero ya con cinco uno se defiende en su deseo de tener una mirada de conjunto, pues va a ser difícil tenerlos juntos a los ocho.

A Gustavo Bolívar le echó sal Petro desde aquel “yo a usted lo amo”, en el primer gabinete televisivo. Y no por nada malicioso, pues el tema de su heterosexualidad, y la de cualquiera, ya no inquieta a nadie. Eso ya es un logro. La diversidad menudea en palacio desde cuando el presidente al parecer fue visto con una trans en Panamá, aparte de que el propio mandatario incluye en sus discursos alusiones al...