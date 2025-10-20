Las trampas con IA

La inteligencia artificial (IA) no está todavía plenamente perfeccionada en todas sus posibilidades, pero son muchos los productos audiovisuales que ya la utilizan, lo que se nota en Facebook, Instagram, WhatsApp y X. En estas plataformas se advierte mucho su presencia por la sospechosa “perfección” de ciertos textos e imágenes, verbigracia, los contenidos de mascotas (gatos, perros, etc.), que son los que más veo, y como el algoritmo me ha pillado esa debilidad, me los provee en abundancia. Últimamente están en boga los de osos y leones que se meten a las casas por las ventanas y, cuando están a punto de darle el zarpazo a...