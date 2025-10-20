Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo divino y lo humano

Las trampas con IA

Lisandro Duque Naranjo
Lisandro Duque Naranjo
20 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

La inteligencia artificial (IA) no está todavía plenamente perfeccionada en todas sus posibilidades, pero son muchos los productos audiovisuales que ya la utilizan, lo que se nota en Facebook, Instagram, WhatsApp y X. En estas plataformas se advierte mucho su presencia por la sospechosa “perfección” de ciertos textos e imágenes, verbigracia, los contenidos de mascotas (gatos, perros, etc.), que son los que más veo, y como el algoritmo me ha pillado esa debilidad, me los provee en abundancia. Últimamente están en boga los de osos y leones que se meten a las casas por las ventanas y, cuando están a punto de darle el zarpazo a...

Lisandro Duque Naranjo

Por Lisandro Duque Naranjo

Conoce más

Temas recomendados:

Inteligencia artificial

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.