“Likes” y retuits

Esta semana, estrategas de comunicación hablaban de cuántos likes o retuits les faltan a los candidatos presidenciales para aumentar sus respectivas ventajas frente a sus adversarios de aquí al 29 de mayo (13 días). Asumido ese dato como la forma contemporánea de influir sobre las decisiones de los votantes, nos esperan varios escándalos mediáticos en el transcurso de esta semana y de la próxima. Estamos, pues, parcialmente —no quiero aceptar que en la totalidad— en manos de los influencers y los community managers. Veamos lo que hay: A) Las grandes bodegas de fake news (RCN, Blu Radio, El Tiempo, Semana, Hora 20, El Colombiano, etc.) siguen aferradas al tema de Piedad Córdoba —quien parece haber hecho encerrar a su hermano Álvaro en La Picota nada más que para obtener acceso a un tal Douglas y hacer con él algún trato, de afán, que beneficie al Pacto Histórico, como si los grandes electores se consiguieran entre los extraditables—. B) La Procuraduría ha magnificado una metáfora visual del alcalde de Medellín (cuatro segundos para poner el cambio de un carro en primera y decir “el cambio en primera”) como cuerpo del delito para “suspender” por tres meses a Daniel Quintero, mientras, con una velocidad de quinta en una autopista —otra metáfora automovilística—, el presidente le ha nombrado un sustituto al burgomaestre paisa. O tenían preparada esa maniobra de prestidigitación hace rato, o el reemplazo de Quintero vive muy desocupado (obvio, es el “comisionado de Paz”); el hecho es que el hombre llegó a su nuevo cargo cuando el titular constitucional apenas bajaba por la escalera. C) La senadora electa Isabel Cristina Zuleta dijo, en una asamblea de ciudadanos de Ituango: “Ya quemamos a Fajardo, ahora vamos por Federico”, y esa imagen se distribuyó profusamente por redes en cuestión de minutos, como si a Sergio Fajardo lo estuviera consumiendo la candela. A la palabra “quemado”, que de casualidad es en elecciones cuando más se usa, le levantarán el veto por allá en diciembre, en campañas de prevención contra la pólvora. D) A Francia Márquez siguen hostigándola con lo de Ingreso Solidario, semejante chichigua a la que ya debió renunciar. E) A la muerte simbólica de dos políticos, representada por dos ataúdes de papel en una fanfarria popular, la tratan como si fueran los cadáveres reales de los dos aludidos llevados a la inhumación. A esperar los carnavales de Barranquilla y de Blancos y Negros en Pasto, para volver a darles a los féretros de mentiras su carácter de ritual mágico. El humor, esa virtud de la inteligencia, siempre será ajena a los del CD, aunque ganaran.

Los discursos de odio, además, cuentan con un material clásico, que insiste, por ejemplo, a propósito de Petro, con su letanía de que es un “incendiario del Palacio de Justicia, un criminal masivo” y otro sartal de sandeces. Eso ya no funciona y se ve en las encuestas, pues está probado que estaba preso cuando lo del holocausto y su pertenencia al M-19 la ejerció como concejal y luchador por la vivienda, aparte de que no calificaba aún para el maximalismo militar que caracterizó a ese grupo, y menos en cargos de dirección. El propio Uribe durante mucho tiempo lo llamó “cobarde”, por no haber disparado un solo tiro. “Guerrillero de café”, lo llamó.

Vamos a ver cuántos likes y retuits, sin descartar opciones cruentas, hay de aquí al 29.