Opinión
Lo divino y lo humano

20.007

Lisandro Duque Naranjo
01 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Reprobable el hecho de que el presidente Gustavo Petro, un poco después de ser incluido en la Lista Clinton, se desespere por el acoso a que lo está sometiendo Trump, y no vacile en autorizar el bombardeo a menores reclutados por disidencias como el que tuvo lugar en Guaviare hace dos semanas. Siete menores de ambos sexos, una de 13 años, fueron acribillados en ese operativo impiadoso. Aunque esa ya es irremediable, y para que no se repita, le digo al presidente que tranquilo, que su figuración en esa lista de “líder del narcotráfico” que le hizo perder la cabeza, es jurídicamente deleznable, a criterio de funcionarios de ese país...

