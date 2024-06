Se me olvidó que me olvidé

En 2015, una alumna de 18 años de la carrera de cine de la Universidad Central me dijo: “Profesor, seguí su consejo de entrevistar a mi abuela sobre su juventud, y me contó de acontecimientos que yo ignoraba, bastante dramáticos: figúrese que a ella le tocó el incendio del Palacio de Justicia, y vio un tanque disparando subiendo por las escaleras y a los sobrevivientes saliendo muy chamuscados hacia la casa del florero, y…”

Los recuerdos de aquella abuela se remontaban a treinta años atrás, cuando su nieta ni siquiera había nacido. Yo me quedé estupefacto, porque en mi memoria aquel había sido, y lo sigue siendo, un episodio reciente. Lo comparé con el 9 de abril, del que escuché desde mi casa, en Sevilla, los gritos de la chusma en la calle, a los cuatro años de edad, mientras mi padre me decía, cuchicheando: “¡Estalló la revolución!”. “El tiempo pasa”, pensé, escuchando a la joven estudiante 67 años después (hoy serían 74) cuando su abuela ni siquiera había nacido.

Para algo debería servir, muchos años después, conocer algunos datos del pasado. En defensa propia y de la especie, para articular procesos y causalidades que orienten al género humano sobre los hitos temporales que provocaron repercusiones significativas. Justamente en esta época, cuando la tecnología le está dando categoría de “analógico”, es decir, prescindible, a todo lo que pareciera ser simplemente un prólogo de millones de años de lo digital; cuando el pasado se convierte en un campo de conocimiento urgente para que lo algorítmico y la Inteligencia Artificial no amplíen la brecha hasta convertirnos en un planeta de desconocidos. Que para estudiar cualquier tema anterior de finales de siglo XX, por ejemplo, no haya que especializarse en arqueología, o, si es del caso, en paleontología. Aunque no sobraría tener ambos saberes. Le llegó la hora al pasado, porque el futuro ya lo sabemos de memoria.

Hay episodios demasiado recientes y, sobre todo, indeseables, como para que algunos piensen, equivocadamente, que ya fueron olvidados y que por lo tanto puede proponerse su repetición. Es el caso de la recomendación vehemente que acaba de hacer el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en el sentido de reanudar los bombardeos a los grupos armados ilegales que operan en los vecindarios de Cali, más concretamente en Jamundí, y en particular en el norte del Cauca. No creo que la frescura con que Éder hizo esta exigencia al gobierno central –la que por fortuna fue parada en seco por MinDefensa–, sea producto de que haya olvidado el motivo por el que salió de repente el ministro de Defensa del anterior gobierno, Guillermo Botero: la acción aérea del ejército en Caquetá en que fueron acribillados al menos 8 menores de edad. Tampoco es que estén en criptoglifos las memorias de la era Iván Duque. En cuanto al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, dice que va a poner a “Civiles vestidos de Negro” a vigilar el parque de la población. ¿Se le olvidó, o nunca supo, que las Convivir fueron disueltas después de ejercer su letalidad?.

Me acordé de una señora tan desmemoriada que, luego de tomar un taxi, se acordó de alguna cosa que se le había olvidado en la casa y le pidió al conductor devolverse por ella. Cuando llegaron de nuevo a la casa, la señora no abrió la puerta y se devolvió, diciéndole al chofer: “se me olvidó lo que se me había olvidado”.