Sonrían: ¡vamos en directo!

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la pasada reunión con sus ministros –que se transmitió en directo por televisión–, el presidente Gustavo Petro dijo sobre el gabinete de inicios de su gobierno que era de canosos y parecía un geriátrico. Se pasó el hombre. En esa falta de finura –impropia de él, que últimamente parece no estar controlando los inhibidores–, incurrió para sustentar el por qué ahora tenía un gabinete de edad mediana, del que esperaba menos sectarismo sobre la presencia en la cúpula palaciega del nuevo hombre de confianza, Armando Benedetti. Pero la nueva generación –tal es el caso de Susana Muhamad, quien está desde el comienzo del gobierno, y del MinCultura, Juan David Correa– no comparte esa flexibilidad ética del mandatario, y por lo menos Correa, no más salir de la reunión, le presentó la renuncia. En cuanto a la ministra del Medio Ambiente, muy emotiva, dijo que no se sentaría en la misma mesa con Benedetti, ni pensaba renunciar. Complicado eso, porque querría decir que va a asistir a los gabinetes próximos desde el cuarto de enseguida. Algo así como lo que dijo Rabelais cuando lo amenazó la Inquisición: yo por mis ideas estoy dispuesto a ir hasta la hoguera, exclusive. Gustavo Bolívar intervino para repudiar a Benedetti, y agregó otro nombre a su rechazo: el de Laura Sarabia. Igual cosa hicieron Francia Márquez, la vicepresidenta, y el director de Planeación, Alexander López. Y aunque Jorge Rojas no tocó el asunto, y cumplió en la moderación del acto, al día siguiente madrugó a renunciar. Pero el presidente defendió a Benedetti con demasiado empeño. Tanto, que llegó a compararlo, por lo “loco”, con Jaime Bateman. Supongo que se refería a lo que llaman “el alma caribe”. A Augusto Rodríguez, director de la UNP, amigo de Bateman, no le agradó la comparación pero ni cinco, e intervino para decirlo, él, que es tan parco.

Al MinDefensa, Iván Velázquez, Petro lo cuestionó por la nula actividad del ejército en Catatumbo; a Andrés Camacho, el MinMinas, por la falta de bríos contra el fracking, y en general al resto de concurrentes porque de 195 grandes proyectos previstos, hay 146 que se pasmaron. Pocón más bien. El MinEducación, Daniel Rojas, argumentó, lo cual es cierto, aunque con distintas palabras, que la cosa no era tan mamey, y todos dieron a entender, sin decirlo explícitamente, que las políticas de alianzas mantienen a muchos burócratas del establecimiento tradicional agazapados dentro del aparato, entorpeciéndolo todo.

A MinCultura no le hizo mayores críticas, aunque le descalificó “eso de las conmemoraciones”, en lo que Correa ha tenido lucidez, enfrentando a la oligarquía samaria que quería una “celebración” de la fundación de Santa Marta. Supongo que al ministro lo cogió fuera de base un ministerio que hasta hace dos años se ocupaba de “las artes”, y de repente se le multiplicó por tres: “los saberes y las culturas”. Y encima de eso, sin presupuesto. Complicado.

Me queda por decir que, de no haber más cambios en el gabinete –aunque mientras escribo esto han caído más funcionarios–, las enemistades internas tienen que aprovechar que, por fortuna, la mesa de las reuniones es muy grande para que se sienten lo más lejos posible los que se detestan.

Y una última cosa: que el presidente hizo muy mal al revelarles a última hora a los citados, que ese zambapalo iba a transmitirse en directo. Eso no se hace.