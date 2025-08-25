Sospechas de la Inteligencia Artificial

No creo haber sido víctima económica de la Inteligencia Artificial (IA), pero solo porque hasta el momento no he hecho ningún desembolso. Esta semana, por ejemplo, estuve a punto de comprar un medicamento y hasta di mis datos personales a una mujer a la que le oprimí el link de Instagram y luego me llamó para comprobar mi interés en el producto. Y cerré negocio, pactando el día y la hora precisa en que me lo traerían a la casa. Me incumplieron, y la mujer reapareció cinco días después por teléfono, cuando yo había tenido tiempo de afinar mis sospechas. Me rehusé, pues, a comprar el producto, y le informé los motivos a quien me...