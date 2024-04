Qué hermosa palabra: “Asilo”. Me ha seducido siempre o, por lo menos, desde cuando incursioné ligeramente en los campos del derecho como estudiante, que no he dejado de serlo. Asilo, refugio, protección, palabras que parecen extraídas de los discursos, sermones, de San Juan Crisóstomo, amparo que lo dio primero la iglesia.