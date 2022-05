Colombia a punto de caer

Las encuestas han sido una elección anticipada. El Centro Nacional de Consultoría, otras veces con tendencia a la derecha reflejada en los sondeos, ahora a la izquierda (vaya uno a saber si por la sustitución natural del padre por los hijos), da la alarma definitiva: ni en primera ni en segunda vuelta Colombia parece salvarse de caer en brazos del oso ruso, que asedia la región.

Pero hay en ello una mala interpretación o lectura de resultados. Semana, al frente de la sucesión presidencial, se ha prestado a ello con magnífica gráfica. Petro va adelante, en cualquier hipótesis. Pero en medición con cada precandidato por aparte. No, como debería haberse hecho, incorporando la posibilidad acumulativa que ha de darse para una segunda vuelta. Esto es, cuando sólo haya dos candidatos, colocados casualmente en los dos extremos de la polarización del país: el socialismo de punta y una especie de centroderecha político.

Es de traer a cuento la expectativa que se creó a propósito del burlado plebiscito del Sí y del No a la paz con las Farc. Las mejores firmas equivocaron resultados y porcentajes. Dándose la sorpresa del triunfo del No a las propuestas oficiales, que luego fue irrespetado. Fueron dramáticas las horas vividas por el presidente Santos ante el deshonor de su fracaso. Ahora, el sondeo que da ventaja a la izquierda contempla a cada uno de los opositores del posible dictador, estancado en su valoración de primera vuelta. Como si en la segunda no hubieran de sumarse los resultantes del llamado voto de castigo en contra del proponente antidemocrático.

El expresidente Gaviria por fin se dio cuenta de por dónde iban los principios liberales y el legado perenne que él debería mantener, el de las banderas del prócer Luis Carlos Galán, que le encomendara Juan Manuel, su hijo, en el acto fúnebre.

Como Petro, ha visitado Federico (Fico) la mansión del expresidente, adonde han sido invitados, aunque la impresión es la de que fueran ellos a buscarlo, pero no. Ha sido Gaviria quien ha requerido de los candidatos, puesto que carece de uno.

Sin embargo, a última hora de este escrito aparece Invamer, que muestra impulso brutal y único de Federico para la segunda vuelta, quedándole un mes más de trabajo para dar a conocer su nombre y seguir construyéndose. Para Invamer, como siempre, puntea Petro, pero se achica. Resultado que da grandes esperanzas de que el exalcalde antioqueño, hundido su émulo Fajardo, resulte ser el hombre que detenga la avalancha socialista extrema.

No puedo creer que en una segunda vuelta el país no se vuelque en torno del salvador democrático. Cesan las vanidades y sólo le resta al petrismo desdibujar a Fico como si encarnara la extrema derecha o encontrarle en la tan visitada Picota algún escándalo postizo que dañe a quien la ocasión ha hecho grande.