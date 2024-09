Cooptando, cooptando

La palabreja no es de mucho uso. En alguna época se tuvo la costumbre de que los magistrados de las altas cortes de justicia eligieran ellos mismos los reemplazos de vacantes que se produjeran dentro de la corporación, evitando la injerencia del poder ejecutivo en la rama. Hoy lo que se tiene por cooptar es precisamente lo contrario, que el ejecutivo designe a sus más cercanos en los órganos que lo controlan. Lo anterior era claramente más sano y propio de la división de poderes.

Los gobiernos procomunistas del nuevo estilo van rodeándose de amigos en las tercerías del poder, por así llamarlas, consiguiendo modificaciones constitucionales a su antojo y hasta la reelección inmediata que los perpetúa en el mando supremo, hacia un Leviatán moderno. Como quien dice, el poder absoluto. Y es así como gobiernan por períodos extra-constitucionales y a perpetuidad. Los ejemplos están a la vista: Chávez, Maduro, en Venezuela; Ortega, en Nicaragua, y no se diga de Cuba, autodenominada revolucionaria, pero de hecho unipersonal, absolutista y dictatorial.

Foto: Lorenzo Madrigal

En la postulación que ha hecho el presidente Petro del abogado y secretario del Congreso, Gregorio Eljach, como su ternado para procurador general, ha dejado ver a todas luces su intención de reelección inmediata y a perpetuidad.

Los otros dos candidatos, ellos nominados por las altas cortes, son de evidente corriente política adversa al mandatario, y como a este correspondía proponer a un tercero para elegir al Procurador General, acaba de escoger al personaje más allegado al congreso todo y en particular a cada uno de los congresistas. ¿Quién, de ellos, no votará por Eljach? Fuera yo congresista –ni lo imaginé– no dudaría en votar por él. Es amable, es servicial, tiene cara de procurador general –que también eso ayuda–, conoce el Estado y a los estadistas, desde los más grandes hasta los más bajos y todos posiblemente le deben favores y gestos de amistad. Una permanencia ininterrumpida en la secretaría, que sus colegas, por llamarlos así, le reiteran con votación unánime, da a entender la más estrecha cercanía. Ninguno de los parlamentarios se atrevería a negar el voto para procurador al muy querido Eljach. Sí, querido por el público en general, yo no pretendo conocerlo ni por WhatsApp, del que carezco en gracia de Dios. Pero mi voto es por usted, señor procurador.

El presidente Petro la jugó bien. Así no sea amigo de todos los congresistas, ellos sí son amigos de quien ya mismo es el procurador Eljach. Repito que me cae bien. Como ciudadano solo le pido que no dude en acusar los abusos que conducen a la prolongación del gobierno.

***

Lloro a la Gorda Fabiola. Fabuloso homenaje de Caracol Televisión, el mejor “Sábados Felices”.