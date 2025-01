Dos posesiones

Ya llegó el 20 de enero, pero antes el 10, funesto día de la instalación solemne en el cargo de presidente del señor Nicolás Maduro Moros, en la muy vecina y bolivariana república de Venezuela.

Será día de gran conmoción, esperamos que no trágico. Quien toma posesión será un jefe de Gobierno de facto; no fue elegido sino derrotado en los pasados comicios de julio. Sus propios funcionarios electorales (vale decir, Registraduría, Consejo Electoral, Cortes de justicia) no encontraron cómo justificar en actas un resultado creíble. Colombia, México y Chile han sido reticentes en sumarse a la aceptación de unos resultados...