Encuestas que anticipan

Lo saben algunos amigos (y mis lectores, que son casi los mismos) que de tiempo atrás me ha parecido que las encuestas estorban y anticipan indebidamente los resultados democráticos. Es claro que simplifican, ahorran tiempo y dinero, sacan de juego a ilusos e insensatos, pero desgraciadamente también a quienes aún no son populares y de este modo no llegarán a serlo. Los encuestadores terminan diciéndole al elector: mire, estos son, escoja usted.