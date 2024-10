El debate de estos días ocasionado por el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se atrevió a tocar el omnímodo poder que hoy ostenta el ciudadano ex irruptor de la Constitución, Gustavo Petro Urrego, revuelve mis viejos apuntes de derecho. Ojalá me quedara tiempo para repasar la obra de Vázquez Carrizosa sobre el Poder Presidencial y temas adyacentes. No soy gran lector ni jurista de profundidad, tan solo estudioso e interesado siempre en el tema.

Foto: Lorenzo Madrigal