Ya estuvo bueno, Óscar Iván

A mí me cae bien Óscar Iván Zuluaga, creo que voté por él (es que a veces voto en blanco, cuando no es por Noemí), pero derrotado en la contienda y de tramposa manera, habría mérito para el reclamo, pero no es hora de reivindicaciones.

Su tiempo pasó, el uribismo puro fue hundido también de mala manera, reivindicándose Santos, hechura suya, por sobre el cadáver de su patrocinador. Uribe, Zuluaga y el propio Duque cuentan con el mismo elevado rechazo en las “maledettas” encuestas. Óscar Iván podrá intentarlo de nuevo, pero será carta a favor del candidato Petro, horror de los mortales.