Diez es más que diecinueve

Rodolfo Hernández propone reemplazar el IVA del 19 % por un impuesto a las ventas del 10 %. La propuesta es inconveniente por donde se le mire. Tiene el potencial de aumentar los precios que pagan los consumidores, desincentivar las actividades productivas complejas que más deberíamos estar interesados en fomentar, aumentar la evasión y poner en desventaja a la industria nacional frente a las importaciones.

Hoy en día, por ejemplo, el consumidor paga un IVA del 19 % sobre el valor final de un vestido, y punto. Pero con la propuesta de Hernández, pagaría un 10 % sobre el valor final del vestido, además de un sobrecosto equivalente al 10 % del precio al cual el vendedor le compró el vestido al mayorista, otro del 10 % del precio al cual el mayorista le compró el vestido al fabricante, otro del 10 % del precio al cual el fabricante del vestido compró la tela y otro del 10 % del precio al cual el fabricante de la tela compró el algodón. Estos sobrecostos fácilmente superan el 19 % del IVA actual, quitan los incentivos para exigir facturas electrónicas a lo largo del proceso (fomentando la evasión), privilegian la importación de bienes más baratos que en sus países de origen no estén gravados a lo largo de toda la cadena productiva y ponen a los productores nacionales a pensar en las ventajas tributarias de dedicarse a vender limpiones o copitos de algodón en vez de alta costura.

La campaña de Hernández ha aclarado que no cuenta con equipo económico y se nota. Deja mucho qué pensar cómo, después de que el paro nacional frenara el aumento de impuestos a bienes de primera necesidad, su propuesta sea subir los impuestos pagados por los consumidores, y que además la promueva como una reducción del IVA. Es cierto que un presidente no puede saber todo sobre todos los temas, pero quizá no sea mucho pedirle que entienda la diferencia entre subir y bajar impuestos.