Fico vs Petro (La evaporación del centro)

Uno de los hechos más significativos de las pasadas elecciones es la manera como se redujeron las posibilidades del centro, atribuida en buena parte a sus confrontaciones internas. La escasa votación de los verdes en las consultas y la manera como su electorado se desplazó hacia el Pacto Histórico antes de la elección puede considerarse una de sus consecuencias. La polarización, sin embargo, es el verdadero responsable. Apenas se han comenzado a notar sus efectos, los cuales nos conducirán a una segunda vuelta entre Gutiérrez y Petro.

Cuando todos esperábamos un aumento de la participación debido al ruido de las movilizaciones y el alto volumen de los discursos de campaña, ello no sucedió. El incremento en la votación del Pacto Histórico no se puede adjudicar a nuevos electores que “antes” no participaban. La composición de su electorado, como lo confirman las encuestas, incluye un 37% de votantes que se definen como de centro e incluso un 19% de derechas. Se trata de electores que habitualmente han votado por otros partidos o candidatos. En una columna anterior había advertido de este desplazamiento, fundamentalmente, hacia las filas del Pacto Histórico. La comparación entre encuestas del DANE y el Centro Nacional de Consultoría, mostraron el adelgazamiento de los electores que se han definido como de centro. Perdió 21 puntos entre las dos encuestas.

¿Podrá recuperar a los votantes de esa franja el profesor Fajardo? Parece una misión imposible si consideramos la probada teoría del voto útil, según la cual los votantes indecisos se adhieren a los candidatos más sólidos, que todo indica son y serán Petro y Gutiérrez, quienes, dado nuestro sistema electoral, absorberán a los candidatos “minoritarios”, como Íngrid, Hernández, etc. ¿Podrá convencer a quienes no han participado históricamente de hacerlo? Sería una tarea titánica, pero la lentitud en los cambios de la cultura y costumbres políticas lo hacen improbable. Nada indica que tengamos, en primera y segunda vuelta, una participación superior al 60%. Es ingenuo esperar, a estas alturas de la elección, la aparición de nuevos votantes. La renuencia de Fajardo con el liberalismo oficial y con el gobierno Duque le excluyen apoyos del centro o la derecha. Y al otro lado está Petro. Entre este y Gutiérrez ¿a quién apoyaría Fajardo en segunda vuelta?

El candidato del Pacto Histórico parece haber llegado a un primer techo con los 5.5 millones de votos obtenidos en la consulta, muy por encima de los alcanzados en las elecciones de Congreso incluidos los ajustes. Le faltan al menos 4 millones para ganar en primera vuelta -para llegar a 9.5- y ni siquiera una muy improbable alianza, por encima o debajo de la mesa, con otros jugadores, como Cambio Radical o el liberalismo oficial, como se especula, o los dos, se los daría. El voto de opinión es mucho más espontaneo en una elección presidencial y antes dijimos que los sectores más afines a su candidatura ya se le adhirieron. En caso de pactar con Cambio Radical o sectores semejantes su proyecto se desdibujaría en cuanto muchos se alejarían, eventualmente más que los que “llegarían”.

Una mejor posición tiene el candidato Gutiérrez quien goza de una relativa independencia en la centroderecha. Ninguno de los demás partidos que le respaldarían, incluido el Centro Democrático, tiene tantas mayorías como para imponerle condiciones, por ejemplo, en la selección de su vicepresidente, un problema a resolver por su contendor. Su candidatura no tiene “dueño”, aunque se le asocie con el expresidente Uribe. Antes de la elección, como a Duque, solo un 40% le conocía y tiene mucho espacio para crecer, convirtiéndose en el otro polo, el de la centroderecha, que no se había expresado unificadamente. Hasta ahora Petro ejercía la polarización en solitario contra Uribe, quien no es candidato.

Si nada cambia tanto, Gutiérrez llegará a segunda vuelta con el candidato Petro y podría ganarle allí por las mismas razones que lo hizo un hasta entonces poco conocido Duque en 2018.

Posdata: Esta columna intenta un análisis de los hechos políticos y los resultados electorales y no representa, necesariamente, las preferencias personales de su autor.

