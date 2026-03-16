La batalla es de extremos, pero la presidencia la define el centro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Contrariando de nuevo argumentaciones lógicas y razonables, una característica de la política real, el país avanza hacia la consolidación de dos grandes polos liderados por el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Luego de observar los resultados de las consultas y las elecciones de Congreso se revela una paradoja: en un ambiente cargado de polarización, con dos polos que atraen fragmentos de pequeños movimientos y partidos, la presidencia la definirá el centro.

Los resultados de las elecciones de Congreso confirmaron su fragmentación, pero pudieron mostrar una clara tendencia hacia la consolidación de dos polos en cabeza del Pacto Histórico y el Centro Democrático. ¿Estamos avanzando hacia la transformación de un agotado sistema de partidos? Los resultados de las legislativas serán -como ha sucedido históricamente- determinantes en las presidenciales.

Un leve aumento de la participación electoral, cercano al 2 %, señala que la competencia entre los polos aumentó ligeramente sus decibeles. La irrupción de votantes más jóvenes ya había mostrado su importancia en elecciones anteriores, un fenómeno observado, inicialmente, por el Pacto Histórico que canalizó en su momento la irrupción social liderada por jóvenes en las grandes ciudades.

A nivel de preferencias y arrastre electoral se puede registrar el incremento del caudal electoral y el número de senadores en los dos polos. Pacto Histórico (5) y Centro Democrático (4) que absorbieron votantes de Cambio Radical (-4), Partido Conservador (-5) y Alianza Verde (-3), mientras el Partido Liberal y la U más que menos se mantuvieron en sus niveles habituales que no les alcanzan para presentar una propuesta presidencial propia. La U en razón de que nunca la ha tenido; el Partido Liberal porque la perdió.

Características y tendencias de estas elecciones de Congreso han sido, además del fortalecimiento de los polos, el inicio de la desaparición de partidos y movimientos “pequeños”, y la consolidación de maquinarias políticas regionales que se agrupan en partidos como el Liberal y la U. No tienen ambiciones de poder por cuenta propia, pero serán importantes en las presidenciales.

Ningún partido o movimiento controlará el Congreso y, como venía ocurriendo, quien resulte elegido se verá forzado a promover coaliciones y alianzas para gobernar. El Congreso seguirá funcionando como una “vetocracia” que podría bloquear cualquier tipo de reforma.

Hacia las presidenciales cabe esperar un aumento de la participación por lo que alcanzaremos entre 22 y 24 millones de votos. Los electores de centro serán decisivos, fundamentalmente, en Bogotá y la región Caribe. A nivel de geografía política en estas regiones se definirá el próximo presidente.

En las legislativas pudimos observar tres grandes bloques: el Pacto Histórico, con 4,4 millones de votos, el centro, con 5,7 millones, y los partidos de derecha, con 6,8 millones, encontrándose aun dispersos 2,4 millones de votantes. Por lo que se observa hasta ahora mientras el Pacto, con la nominación de vicepresidente, busca consolidar a sus simpatizantes en sectores como el suroccidente del país, el Centro Democrático ha apostado por un candidato atractivo para sectores del centro político; del centro geográfico y los jóvenes, pero aún lejano de la decisiva región Caribe.

Mientras la derecha tiene dos candidatos con posibilidades que se eliminarán con un razonable Fajardo en la primera vuelta, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical no han definido públicamente sus apoyos. Y aunque su votación no se pueda considerar endosable será el centro –y más la persuasión que la “razón”- quien definirá las presidenciales.

@herejesyluis