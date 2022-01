Las elecciones y la incertidumbre

La pandemia y la incertidumbre asociada seguirán condicionando la evolución de las economías en 2022. En Colombia, esa incertidumbre se está viendo acentuada por lo que ya están generando las elecciones. Para reducirla, más que promesas o críticas, necesitamos consistencia, firmeza y certezas por parte de los candidatos.

La aparición de ómicron recortó bastante del optimismo que el mundo empezaba a sentir propiciando el rebote de las economías en 2021. Ya ha ocasionado nuevos problemas en las cadenas de suministro y ha estimulado una mayor inflación. El freno al optimismo lo es también a la economía, la inversión y al empleo; unas aguas difíciles de navegar sin un mínimo de consensos sociales, de confianza y de oportuna gestión por parte de los Estados.

Cuando las economías avanzadas comenzaban a resolver la manera de lidiar con una inflación ocasionada por la enorme inversión pública y la expansión monetaria que se ha necesitado para atender la crisis, y empezaban a estimar, luego de mucho tiempo, una subida consistente de las tasas de interés para contener la inflación, el COVID-19 ha contraatacado poniéndonos a pensar si no es demasiado pronto para hacerlo, para no enfrentarnos a la combinación de estancamiento en el crecimiento económico combinado con inflación, la indeseable estanflación. Hoy por hoy, ante el efecto ómicron y eventuales omicrones, nadie tiene todas las respuestas.

Sin que dependa, absolutamente, del gobierno actual o entrante, una subida en las tasas de interés en los Estados Unidos, por ejemplo, además del aumento de la deuda, implica una mayor devaluación y encarecimiento del componente importado, reduciendo nuestras capacidades de pago y alimentando la espiral inflacionaria. Estando endeudados, no tendremos más remedio que seguir haciéndolo, en un momento en el que las calificadoras de riesgo hacen abstracción de la pandemia. El encarecimiento del dólar, en sí mismo, supone una reducción de los flujos de capitales hacia nuestro país. Las perspectivas son complicadas y siguen, como en 2020 y 2021, indeterminadas por la incertidumbre, a pesar de los buenos precios de materias primas y petróleo.

A la incertidumbre global debe añadirse la que han generado nuestras elecciones, siendo ya un factor de peso que ha llevado el dólar por encima de $4.000. Automóviles, bienes de capital y materias primas importadas ya se han encarecido por cuenta de la incertidumbre electoral, pero también el pan que todos los políticos proclaman proteger. La tendencia es, sin embargo, susceptible de empeorar dependiendo del volumen y la calidad de propuestas de los candidatos más opcionados.

En Colombia estamos todos de acuerdo en que resulta impostergable un cambio de las costumbres políticas. Se ha agotado el modelo que ha permitido los niveles de corrupción evidenciados. Los clanes que han evaporado los recursos públicos y se han atornillado al poder -cambiando de gobierno, de ropaje, pero no de objetivos- en un entramado de redes que no deben llamarse clientelistas sino corruptas y criminales, están llamados a desaparecer; pero no al precio de evaporar, como en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, las instituciones que tanto nos ha costado construir, luego de promesas de cambios que solo llegaron para empeorar las cosas. Está probado que democracia y redentores, en el largo plazo, no se llevan bien.

Además de asumir posturas alineadas con “izquierdas” o “derechas”, o “resolver” la encrucijada en que se encuentra el mundo entre democracia y autoritarismo, en unas elecciones, los candidatos deben elaborar un programa mínimo sobre cómo atenderán el país en su gobierno de manera concreta; cómo manejarán la deuda externa que tenemos hoy y sus eventuales escenarios; cómo crearemos más empleos sostenibles; de qué manera frenaremos la corrupción; y cómo haremos más eficientes los recursos públicos, partiendo del supuesto de que no es lo mismo ganar unas elecciones y manipular las redes que liderar una nación en un periodo crítico.

El trabajo de los candidatos consiste en prometer cambios, lo que no es una tarea difícil en periodos como el que vivimos. El asunto se refiere a las maneras hacerlo en condiciones objetivas considerando los factores que el país y el mundo afrontan hoy y no lo que cada uno desearía. La crítica no es suficiente para gestionar inmensos problemas -mucho menos la que es incendiaria- comenzando por la necesidad, imperiosa hoy en Colombia, de reducir la incertidumbre en lugar de propiciarla.

@herejesyluis