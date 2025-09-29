Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mejor obras que historias en la vía al Llano

Luis Carvajal Basto
Luis Carvajal Basto
29 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“La Orinoquía es fundamental para la seguridad alimentaria y la transición energética”: Luis Carvajal Basto
“La Orinoquía es fundamental para la seguridad alimentaria y la transición energética”: Luis Carvajal Basto
Foto: Gobernación de Cundinamarca

El cierre de la vía incomunica a Bogotá y al país con su despensa y la zona de mayor producción de petróleo, gas y sus reservas. Una región que –de acuerdo con Fedesarrollo– podría desarrollar en los próximos 20 años 2 millones de hectáreas lo que tendría un impacto enorme en el crecimiento, el empleo y el progreso de Colombia. Si existe una revolución factible que mejoraría nuestro nivel de vida tendría lugar en el Llano, pero no tiene una vía a la altura de sus necesidades e inmensas posibilidades. Como si fuera poco, los gobiernos no se ponen de acuerdo en una solución y son conocidas las diferencias del gobierno nacional con...

Luis Carvajal Basto

Por Luis Carvajal Basto

Conoce más

Temas recomendados:

Vía al llano

Transporte

Derrumbe

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.