Mejor obras que historias en la vía al Llano

“La Orinoquía es fundamental para la seguridad alimentaria y la transición energética”: Luis Carvajal Basto Foto: Gobernación de Cundinamarca

El cierre de la vía incomunica a Bogotá y al país con su despensa y la zona de mayor producción de petróleo, gas y sus reservas. Una región que –de acuerdo con Fedesarrollo– podría desarrollar en los próximos 20 años 2 millones de hectáreas lo que tendría un impacto enorme en el crecimiento, el empleo y el progreso de Colombia. Si existe una revolución factible que mejoraría nuestro nivel de vida tendría lugar en el Llano, pero no tiene una vía a la altura de sus necesidades e inmensas posibilidades. Como si fuera poco, los gobiernos no se ponen de acuerdo en una solución y son conocidas las diferencias del gobierno nacional con...