Nuevo autogolpe de un gobierno incompetente

El más reciente golpe, según Petro, se lo propinó quien hasta la semana pasada fuera director del DAPRE y antes vicecanciller. Antes había sindicado a periodistas, competidores políticos y a todo aquel que se atreviera a disentir de sus confusos mensajes. Finalizando mandato, finalmente, se ha visto obligado a reconocer su fracaso. La realidad le explotó en el consejo de ministros. Ha registrado que no logró conformar un equipo de gobierno para ejecutar su propio programa . La consecuencia más grave es el estado de desastre anunciado en que se encuentra Colombia bajo su mandato, aun susceptible de empeorar.

Petro perdió su oportunidad. Ha sido decepcionante comprobar que, hasta la semana pasada, el presidente estaba convencido de que gobernar se trataba de que se le ocurrieran ideas “originales” o con algún sentido para sus seguidores, para proceder a comunicarlas por X confirmando -según ellos- sus capacidades filosóficas y erudición. “Descrestando calentanos” se decía hace unos años en Bogotá. Su frase según la cual “imparte órdenes y no le hacen caso”, no hace más que confirmar el carácter fallido de su gobierno. No tenía ni tiene idea de administración ni del manejo de las instituciones de gobierno; de la alta dirección. Se ha demostrado que no gobierna ni sobre su propio equipo ¿Cómo pretendía administrar a Colombia?

Los problemas al interior de su equipo se comenzaron a generar por el manejo de la agenda, hasta ahora en las manos de la actual canciller. En medio de tanta grandilocuencia, ¿un asunto menor? el recurso más escaso de los gobernantes democráticos - a veces más que otros factores considerados- es el manejo del tiempo; su agenda. Los gobernantes son elegidos por periodos predeterminados; sus planes, programas y políticas deben asumirlo como premisa. El reloj comienza a correr el día de su posesión: si no logran fluidez y capacidad de ejecución los planes pueden ser muy buenos pero los recursos se quedarán guardados o serán malgastados por el afán de “cumplir”. Los recursos se dejan de ejecutar no por falta de recursos sino de conocimientos y tiempo de los dirigentes .Toca echarle la culpa de su propia incapacidad al “fascismo”, un supuesto rival ideológico, o a quien se pueda.

¿Administrar? Veamos un ejemplo reciente: la orden de vender los activos de Ecopetrol vinculados con fracking produjo variaciones negativas en la cotización de la acción casi inmediatamente. ¿Se cumplirá? Quien sabe. Al presidente no le hacen caso, pero el desestimulo de la exploración petrolera - el decrecimiento de la exministra Vélez- tiene consecuencias en un momento en que el mundo advierte una crisis energética. El gas nos subió 36% porque tocó importarlo teniendo el país enormes yacimientos. Los recursos, abundantes o escasos, sé deben optimizar. Menos carreta para incautos y mejor administración.

El testimonio del renunciado viceministro de energía confirma el desprecio del actual gobierno por la administración: “@petrogustavo mi única agenda ha sido la operación energética segura y con tarifas eficientes para el país, como lo demuestran todas mis acciones. Si mis recomendaciones técnicas no son tomadas en cuenta, prefiero no hacer parte de las consecuencias para los usuarios”.

En otras circunstancias y luego de todo lo sucedido – cada desastre supera al anterior- un gobierno con principios éticos y morales lo reconocería. Contrario al supuesto golpe que le quieren dar, todos queremos en Colombia que se respeten los cauces y periodos constitucionales e institucionales a pesar de su propio gobierno, de sus malísimos colaboradores y de sí mismo.

Desastre. El programa del próximo gobierno, luego de Petro, no será sobre promesas de puentes interoceánicos ni sobre expandir el virus de la vida a las estrellas. Se referirá a asuntos más terrenales de los que se ocupan los presidentes como respetar los principios de la ciencia y la administración; al Estado de derecho y las normas más elementales de convivencia; a perseverar en la autosuficiencia energética y maximizar los recursos disponibles y, ni más faltaba, lograr resultados contra la corrupción.

@herejesyluis