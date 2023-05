Para verdades, los datos

En medio de la maraña de desinformación que padecemos la realidad se revela para contrariar axiomas y universos paralelos creados en las mentes de los ciudadanos con intereses diversos, entre los cuales destaca la manipulación política. Estudios con rigor científico, como el de pobreza multidimensional publicado en Colombia por el DANE, arrojan luces sobre lo que debe ser el quehacer del gobierno, aunque no coincidan con sus prenociones o diagnósticos. Estos mismos estudios servirán para medir, más allá de cualquier opinión, el impacto de sus políticas y su gestión. En algún momento el actual gobierno será medido y evaluado por sus logros –o la ausencia de ellos- y no por sus supuestos o discursos.

A diferencia de los indicadores de pobreza monetaria, centrados en los recursos económicos, la medición de la pobreza multidimensional considera múltiples variables: educación, salud, servicios básicos, saneamiento, nutrición y vivienda. Es una herramienta formidable para el diseño de leyes y políticas pues revela aspectos sensibles para evaluar y proyectar el bienestar de la población. Antes de seguir adelante con unas atropelladas reformas, en un viaje que se observa desesperado hacía la incertidumbre, Gobierno y Congreso podrían hacer un breve alto para observar sus resultados.

El estudio revela realidades que, para el propio gobierno, deben resultar incomodas y sorprendentes al controvertir sus premisas: entre 2010 y 2022 la pobreza multidimensional en Colombia se redujo un 56 % al pasar de 29,7 % a 12,9 %. Sin ir muy lejos podemos pensar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promulgados en 2015 por la ONU e integrados en Colombia a los planes de desarrollo y por esa vía incorporados a los niveles regionales y municipales, han hecho su trabajo y comienzan a producir resultados. Una contrapartida puede ser un mayor endeudamiento de la nación, los departamentos y municipios, pero los resultados son innegables. Tenemos más deuda, pero la gente vive mejor. No es cuestión de la intuición propia de iluminados, tampoco de sesgos ni de percepción.

Otros datos del estudio para tener muy en cuenta en la actual coyuntura de reformas son los de salud y trabajo informal: mientras en 2022 el 72,7 % de los hogares acusan privaciones imputables al trabajo informal solamente un 2 % acusa efectos de “barreras de acceso a servicios de salud”. Estudios paralelos de Naciones Unidas y la Universidad de Oxford (ver aquí) confirman que mientras en Colombia la contribución de las privaciones de salud a la pobreza multidimensional es del 12 %, en Brasil es del 49,8 %; en Costa Rica del 40,5 % y en la India del 31,9 %. Estos datos confrontan supuestos sobre los que se ha edificado la actual reforma a la salud, como que “tenemos el peor sistema de salud del mundo”, y señalan que antes de proteger solamente empleos de las minorías sindicalizadas, como intenta la reforma laboral, debemos apuntar políticas y recursos en otra dirección.

No es objetivo, nuevamente, el presidente Petro al desconocer el aporte realizado por la ONU al diseñar unas metas y una política pública global para combatir la pobreza. Tampoco el esfuerzo de los gobiernos anteriores, con el apoyo y no la confrontación del sector privado, solamente para justificar su visión y continuar con unas reformas que, luego de tanto debate público y tanta mermelada, cada vez revelan la debilidad de sus cimientos.

La irracionalidad no debe gobernarnos. Gobierno y Congreso, además de los intereses políticos; puntos de vista subjetivos, caprichos, antojos y “mandatos” celestiales o autoimpuestos, podrían considerar la ciencia disponible y los datos antes de arrastrar nuestra nación hacia un futuro incierto. No hacerlo, o hacerlo a cualquier costo, porque al Gobierno le parece, no deja de ser una enorme equivocación histórica y un abuso sobre una ciudadanía, en buena parte, desinformada.

Posdata: En línea con los resultados del estudio sobre la pobreza multidimensional, los nuevos datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según los cuales tenemos reservas de gas y petróleo para 7,2 y 7,5 años y no hasta el año 2040 o 42 como afirmó el presidente en Davos al reconocer otro error de su ministra de Minas, confirman la necesidad de abrir nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos. Otra vez los datos confrontan sus supuestos falsos.

