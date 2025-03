Salvando los muebles

"Petro y Benedetti, bajo el principio de que dos más dos suman cuatro, deben estar pensando que, si pudieron conseguir 11 millones de votos sin presupuesto y sin gobierno en 2022, ahora tienen más opciones de quedarse" - Luis Carvajal Foto: Presidencia

El presidente puede lucir desubicado con tantas declaraciones encontradas -entre ellas y frente a los hechos-, y su notorio divorcio con la realidad, como en su negación del deterioro del orden público y del sistema de salud; los repetidos escándalos de corrupción o sus descalibrados trinos de amanecida. Finalizando periodo, sin embargo, ha limitado su versión de realismo mágico a discursos y entrevistas para sus fieles. Se ha refugiado en el pragmatismo de su socio Benedetti -el de los 15.000 millones- y amenaza con “la calle”, a ver si puede salvar, en el breve espacio de tiempo que le queda, una desastrosa gestión.

Los cambios en el equipo de gobierno obedecen a una estrategia que intenta aprobar lo que puedan de las reformas y aglutinar, en torno a ellas y al presupuesto, sectores parlamentarios en la perspectiva del “Frente Amplio” para intentar recomponer la coalición que ganó en 2022. Paralelamente se trata de nombrar dirigentes del petrismo con capacidad para convocar “la calle” en un año electoral.

La evocación presidencial a los colores azul y rojo, conservador y liberal, en la bandera del M 19 realizada recientemente hace sentido en su estrategia. De cara a las nuevas elecciones el presidente ha recordado a los sectores de centro que inclinaron a su favor la balanza en 2022. Benedetti se ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios que le respalden, sin renunciar a la presión que ejercerán los cuadros expertos en “la calle”.

El empoderamiento a Benedetti, quien, en una escena digna de república bananera, ha desfilado por el Congreso con la nueva directora del poderoso DAPRE al lado, busca convencer grupos parlamentarios, una compleja labor ahora que el gobierno se termina. Fragmentos de la U; del liberalismo; de los Verdes y del conservatismo intercambiarían lealtades y favores. De aprobarse la reforma a la salud, o cualquier otra mediante este mecanismo, poco tendrá que ver su conveniencia técnica.

Casi con seguridad los sectores santistas -incluso los vergonzantes- que apoyaron a Petro en 2022 se integrarán de nuevo en la vieja coalición ahora llamada “Frente Amplio”. El exministro Cristo, con su bandera de la ley de competencias que sembró, lleva la delantera para competir con Bolívar-representante del petrismo puro- y algún candidato más. Petro, con su 30 % de creyentes, será gran elector. Su “veto” a Claudia López, por quien se declaró engañado en una reciente entrevista y quien siendo alcaldesa lo apoyó en la elección presidencial, no descarta que se asocien de nuevo, por ejemplo, en una segunda vuelta presidencial.

Petro y Benedetti, bajo el principio de que dos más dos suman cuatro, deben estar pensando que, si pudieron conseguir 11 millones de votos sin presupuesto y sin gobierno en 2022, ahora tienen más opciones de quedarse. Pero las reglas de la adición no funcionan en política. Colombia ya no es la misma. Ahora los conoce, luego de que los mismos esperpentos y la misma corrupción, trajeados con vestidos nuevos, la pudieron engañar anunciando un cambio que, en sus manos, nunca llegó.

Posdata: El presidente sigue amenazando a quien se le oponga con “la calle” y la movilización. En entrevista al diario El País afirmó: “No hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por los otros poderes y por intereses económicos, entre ellos los de la prensa. La única manera de liberarse es con un pueblo movilizado”. Añadió: “La nuestra es una estrategia político-militar que el Ejército me está copiando lentamente, y el gobierno civil no tanto”. ¿Está dando a entender que cuando sus hordas se movilicen ninguna autoridad hará respetar la Constitución -los derechos de quienes no se movilizan- para no actuar contra lo que llama “el pueblo”? Sus epígonos le copian.