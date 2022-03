Colombia con Petro como presidente en la Segunda Guerra Fría

El ataque de Putin a Ucrania no tendrá como efecto inmediato la Tercera Guerra Mundial, pero sí la Segunda Guerra Fría, en la cual un triunfo de Petro sería devastador para Colombia.

La invasión de Ucrania está cambiando el orden mundial. Después de años en los que Occidente permitió acciones rusas en países vecinos, el envenenamiento de opositores y el desconocimiento de derechos humanos de las minorías, el ataque al corazón de Ucrania finalmente prendió las alarmas de la OTAN. Sin embargo, no es la primera vez que Putin realiza acciones similares, ya había invadido Crimea y realizado numerosas acciones en Georgia y Azerbaiyán, mientras el resto del mundo “premiaba” al líder ruso con la organización de los Juegos Olímpicos de Sochi y la Copa Mundial de Fútbol.

La situación no es sencilla: la caída de la Unión Soviética no coincidió con la desrusificación de las nuevas repúblicas creadas. Millones de rusos y de sus descendientes siguieron viviendo en esos territorios: casi cinco millones en Ucrania, un millón en Uzbekistán y Bielorrusia, y lo que más preocupa a todos: una cuarta parte de la población de Estonia y Letonia (miembros de la Unión Europea). La posibilidad de que Putin realice operaciones similares en esos otros países, justificadas en la protección de su población, es real y amenaza la estabilidad mundial. Por eso esta vez la reacción de Europa ha sido mucho más fuerte. Las medidas económicas contra Rusia han sido grandes y buscan quitarle el apoyo de la población civil. No es una situación fácil, pero caminos distintos al diálogo son peligrosos para el mundo.

En todo caso, la primera consecuencia de esta situación no será la Tercera Guerra Mundial. Sus efectos acabarían con el mundo, por ello unos y otros no moverán ficha directa. Ni los rusos ni mucho menos los estadounidenses se arriesgarían a enviar misiles a Moscú o Nueva York. La geopolítica mundial es más gradual y por ello Biden ya ha anunciado que el efecto inmediato de la invasión de Ucrania podría ser una Segunda Guerra Fría (luego de la primera ya superada con la caída del muro de Berlín). Ello no descarta la Tercera Guerra Mundial, pero sí generará un nuevo orden mundial más cercano al del miedo permanente que vivió durante décadas el planeta hasta 1989.

En la Primera Guerra Fría, la confrontación no se dio en el territorio de Estados Unidos, Europa Occidental y la Unión Soviética, sino en el de sus aliados del tercer mundo. En algunos casos, mediante conflictos internacionales como sucedió en Afganistán, Vietnam y Corea, y en otros, mediante la famosa guerra de guerrillas que propagó la Unión Soviética en muchos países del mundo, entre ellos Colombia. Las Farc, el Eln y el M-19 (del que hizo parte Petro) fueron movimientos de inspiración comunista, sus líderes viajaron a Moscú y a Cuba, y fueron fichas importantes para ese régimen. Habría que reflexionar si el conflicto armado en Colombia hubiera tenido efectos tan devastadores si la URSS no hubiera dado apoyo firmemente a esas guerrillas.

La Primera Guerra Fría afectó profundamente a Colombia y esta segunda que se acaba de abrir podría incluso tener más influencia por la cercanía de Putin a Maduro. Mientras tanto, Colombia da pasos agigantados para convertirse en una nueva Venezuela, ya no solo porque Petro no ha parado de crecer en todo el país, sino porque ahora cuenta con el apoyo de políticos tradicionales que se quieren subir en el bus de la victoria y que de ganar la Presidencia gobernarán con él en el Congreso. ¿Qué sucedería si en semejante coyuntura mundial el principal aliado de Estados Unidos en Suramérica pasa a las toldas socialistas de la mano de una persona que expresamente peleó la Primera Guerra Fría en las filas de un movimiento apoyado por la URSS?

La respuesta es sencilla, no nos digamos mentiras. Para los estadounidenses (republicanos y demócratas) el interés nacional es su primera prioridad y por ello en la Segunda Guerra Fría (que se caracterizará más por medidas económicas que por acciones directas) sacarían todas sus inversiones de nuestro país y sancionarían duramente a cualquier régimen que apoye al nuevo bloque socialista mundial, al cual ingresaría inmediatamente Colombia con la victoria de Petro. Estamos a poco de que ello suceda, pero todavía no ha pasado; la primera oportunidad de evitar la ruina de Colombia será el 13 de marzo para impedir que el Pacto Histórico y sus nuevos aliados se apoderen del Congreso y la siguiente será en las elecciones presidenciales. Todavía Colombia se puede salvar de entrar en la Segunda Guerra Fría en el bando de la nueva Unión Soviética refundada por Putin con la invasión de Ucrania.