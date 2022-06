¿Es Petro realmente el cambio?

"Las propuestas y los equipos de Petro no representan ningún cambio, solo la metástasis de los principales cánceres del Estado: el clientelismo, la corrupción, la ineficiencia y la mala gestión. Pero a todo ello hay que sumarle el programa de largo plazo del petrismo radical a través de una asamblea constituyente que acabe totalmente con la democracia. ¿Es ese el cambio que quieren los colombianos? Estoy seguro que no" - Luis Felipe Henao. Foto: Carlos Ortega

El cambio por el cual los ciudadanos votaron es un cambio en las formas y en el fondo político. Los petrovideos demuestran una conducta violenta contra otra campaña y eso difiere de la ética de no dañar al otro. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes.

O cómo lo señaló acertadamente el Profesor Moisés Wasserman: “el boxeo es un deporte en el que se trata de golpear al contendor hasta tumbarlo. Pero hay reglas. No se golpea debajo del cinturón, no se dan rodillazos. No todo vale”.

Desde el inicio de la campaña presidencial Petro quiso liderar el cambio, pero se alió con los representantes de los peores males y recurrió a la mentira y guerra sucia, lo cual tiene cansado a toda Colombia

En el campo político, para alcanzar los cuatro millones de votos que le han faltado para ser presidente está dispuesto a aliarse hasta con el diablo. Para ello no dudó en buscar una alianza con varios de los excongresistas más cuestionados de Colombia: La Gata, Piedad Córdoba, Montes, Mario Castaño entre muchos otros, que le aseguraron una potente maquinaria. Es el mismo viejo país de las maquinarias que ahora se subió al carro del Pacto Histórico.

En el área de la seguridad, los alcaldes del “cambio” han tenido la responsabilidad de controlar la delincuencia en las principales ciudades de Colombia en los últimos años con un estruendoso fracaso. Para no ir muy lejos podemos ver la situación de Cali en los últimos tres años. Se convirtió en el centro de operaciones del caos, sede principal de la Primera Línea que se tomó barrios completos haciendo retenes y aterrorizando a los ciudadanos ante la mirada pasiva del alcalde Ospina. Bogotá tampoco ha sido la excepción, muchas estaciones de Transmilenio en el sur de la ciudad como la de Usme fueron tomadas por el hampa ante la pasividad de la alcaldesa. Lo que nos espera es Puertos Resistencias y Portales de Usme en todas las grandes ciudades para apoyar la Constituyente que necesita el Pacto Histórico para imponer sus ideas antidemocráticas.

En el campo de la educación, tendremos Fecode empoderado por haber apoyado a Petro manejando ahora también la educación superior, reproduciendo la mediocridad por todo el país. Recordemos que Fecode ha liderado la educación pública dejando consecuencias desastrosas a su paso. Las pruebas de Pisa lo demuestran y siempre que el ministro de Educación de turno quería hacer reformas, inmediatamente Fecode salía a protestar. Seguirán mandando los que lo han hecho siempre y ahora sin ninguna oposición.

En la salud lo que se viene es un retroceso de décadas. Si se desconoce la historia de Colombia es fácil pensar que las propuestas de Petro serían una panacea. Pero lo que él anuncia ya existía en Colombia hace varias décadas cuando las personas morían en la puerta de los hospitales sin ninguna atención. Los más jóvenes no vivieron eso, pero podrían preguntarles a sus abuelos cómo funcionaba la salud cuando era manejada solo por el Estado.

En materia económica lo propuesto no es ninguna novedad, es volver a la estatalización de los actores económicos que ha fracaso en todos los países donde se ha aplicado. Agrandar al Estado haciendo públicas la educación, la salud, la cultura y las actividades económicas no es ningún invento. Operó y opera en muchos países del mundo como Cuba, Rusia, Venezuela, con total ineficiencia.

En conclusión, las propuestas y los equipos de Petro no representan ningún cambio, solo la metástasis de los principales cánceres del Estado: el clientelismo, la corrupción, la ineficiencia y la mala gestión. Pero a todo ello hay que sumarle el programa de largo plazo del petrismo radical a través de una asamblea constituyente que acabe totalmente con la democracia. ¿Es ese el cambio que quieren los colombianos? Estoy seguro que no.

Es el momento de Salvar el País, o nos arrepentiremos por décadas.