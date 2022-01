La estrategia de estigmatización del empresariado

Las lamentables declaraciones que califican al empresariado antioqueño como una mafia y a los empresarios colombianos como un objetivo de alto valor a perseguir hace parte de la estrategia del petrismo y sus aliados para generar la lucha visceral de clases que le dio el triunfo a la izquierda radical en Venezuela, México, Perú y Chile.

Antioquia ha sido tradicionalmente una de las regiones que más ha aportado al desarrollo económico de Colombia. En los últimos 30 años ha sido el segundo departamento que más ha aportado al PIB Nacional (15 %) y es uno de los primeros en el índice de desarrollo humano a nivel nacional. Estas cifras no son una mera estadística. Los paisas son conocidos por ser un pueblo trabajador y echado para adelante.

El tesón antioqueño se ha reflejado en la creación de numerosas empresas que durante toda la historia han sido el orgullo de todos los colombianos. El Éxito, Familia, Colanta, Noel, Argos, Suramericana, Pintuco, la Compañía, Eduardoño, Fabricato, Peldar, Haceb, entre muchísimas otras, han aportado productos de calidad al mundo. La creación de estas empresas ha generado cientos de miles de empleos que han hecho de la región una de las de mayor índice de desarrollo humano en Colombia (0,77 antes de la pandemia) y de menor tasa de desempleo (12,5 % antes de la pandemia).

Equiparar a los empresarios con mafias o corrupción solo tendrá una consecuencia: asustar la inversión nacional y extranjera, destruir empleo, crear pobreza. Estos ataques, donde a través de mensajes efectistas comparando empresas legales con las que causaron tanto daño a nuestra imagen como lo era la mafia de los carteles de la droga, no tiene ningún fundamento real, pues entre enero-junio de 2021, en las cinco cámaras de comercio de Antioquia se constituyeron 22.360 empresas, lo cual claramente prueba que no existe ninguna mafia ni monopolio en el empresariado antioqueño, sino una ciudadanía pujante que no ve en el Estado la única forma de progresar, sino que solo exigen garantías jurídicas para poder trabajar, sin persecuciones injustas.

La creación de grupos empresariales es una forma de administración más eficiente de los recursos que se aplica en todo el mundo. Si no miremos Alemania, Francia, Japón, Corea o Italia, en los que grandes conglomerados empresariales automotrices, informáticos, farmacéuticos, financieros o industriales generan millones de empleos y desarrollo para sus naciones. La existencia de grupos empresariales en ningún momento ha evitado la libre competencia ni afectado el mercado en un departamento donde el carácter pujante de los paisas hace que por cada gran empresa hay por lo menos otras diez que compiten para atraer a los consumidores. Como toda Colombia, Antioquia tiene problemas de pobreza y violencia, pero la solución no es acabar con uno de los principales focos de desarrollo de nuestro departamento, sino por el contrario fortalecer la economía y generar más empleos.

La izquierda radical pretende llegar al poder sembrando rencor contra el empresariado. Quieren acabar con todas las empresas para tener el monopolio del empleo público y generar una dependencia absoluta del Estado, tal como ya lo lograron en Venezuela.

La estigmatización institucional es un paso para lograr el ascenso al poder de la izquierda radical. Ya lo hicieron con el gobierno, la Policía, el Ejército, los medios de comunicación y los organismos de control. La meta es clara: acabar con las instituciones para crear un Estado Socialista Nuevo, solo de los votos de los colombianos en los próximos años dependerá que no logren ese objetivo.