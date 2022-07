La pala con la cual se cava la tumba

El acuerdo nacional que se está gestando es fundamental para sacar adelante el país y luchar contra la pobreza, pero su fundamento debe ser programático y no puede implicar la muerte de la oposición

En los últimos años en el país ha crecido una polarización política que no se veía desde la época de la violencia partidista de mediados del siglo XX. En esa época conservadores y liberales se trenzaron en discusiones que comenzaban con diferencias ideológicas y terminaban en muertos y tragedia. El Frente Nacional permitió superar esa barbarie aunque también coincidió con la formación de guerrillas con la que se gestó un conflicto armado que todavía cobra millones de víctimas. Se pensaba que con la firma del Acuerdo de Paz se iba a lograr por fin la anhelada reconciliación entre los colombianos, pero las discusiones políticas terminaron dividiendo el país de manera visceral.

El plebiscito demostró que en Colombia había una división y esto fue aprovechado por unos y otros en un espiral que no parece tener fin. En ese momento el NO ganó por una pequeña diferencia, resultado muy similar geográficamente al que obtuvo Petro. Solo basta revisar la votación para ver qué fue casi calcada, El Pacto Histórico ganó en: Chocó 82 %, Cauca 80 %, Nariño 81 %, La Guajira 65 % y Putumayo 80 %. Por otro lado, las regiones más industrializadas del país (salvo Bogotá en la cual el progresismo tiene amplias bases) el No y Rodolfo se impusieron, obteniendo alrededor del 60 por ciento de la votación: Norte de Santander 78 %, Santander 73 %, Antioquia 64 %, Tolima 60 % y el Eje Cafetero con un promedio de 58 %.

Todo esto nos demuestra que el país debe avanzar en una agenda de reconciliación, donde dejemos la polarización y el odio entre contrarios y unamos esos dos países en un solo país, donde todos se puedan sentar en una mesa y avancemos en una agenda común como lo es;. Consolidar la Paz, llevar a cabo las reformas en la justicia, pensiones, laboral y lucha contra la corrupción y sobre todo atacar la pobreza con el objetivo que tener un país más equitativo y que genere los medios de movilización social para que los 20 millones colombianos puedan salir de la pobreza y tengan la oportunidad que a través de una educación de calidad y un trabajo digno y bien pago puedan tener mejores oportunidades en la sociedad.

Lo anterior no significa que se desdibuje lo que es un Estado de Derecho. La democracia se nutre de principios fundamentales, como son, la división de poderes y el de pesos y contrapesos, Siendo inconstitucional que partidos que se eligieron con una agenda programática totalmente diferente a la que ganó la presidencia y que tuvo la confianza del 49% de los colombianos, hoy sean partidos de Gobierno, eso defrauda el mandato del voto y se constituye en un nuevo Fraude contra muchos ciudadanos.

Es necesario que exista una oposición responsable, que denuncie políticas populistas, intentos de concentración de poder o medidas económicas que puedan poner en peligro la estabilidad fiscal o institucional del país. El unanimismo es propio de las dictaduras y lo que están comunicando algunos partidos es que para ellos su columna vertebral es la mermelada y no lo que dejaron en sus estatutos Mariano Ospina O José Eusebio Caro. Si se quiere un verdadero cambio debe haber amplitud para llegar a acuerdos, pero también coherencia en los aspectos en los que no pueden cederse, de lo contrario estamos condenados a que la historia se repita.

La falta de coherencia de líderes y partidos será la pala con que se cave la tumba de una verdadera democracia participativa, bienvenida la Unidad no el unamunia.