A enderezar el camino: Hernán Torres toma el timón embajador

Hernán Torres, en su primer entrenamiento con Millonarios. Foto: Millonarios, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Los desafíos son los que hacen la vida interesante, y superarlos la hace significativa”: Johsua Marino.

Regresó a la casa azul un hombre que la llevó al título en el año 2012, el profesor Hernán Torres. Llega con la esperanza de que el equipo retome, paso a paso, el camino de la victoria y ojalá ingrese al grupo de los ocho. Es la ilusión de la gran hinchada del equipo embajador.

Es importante para la cohesión de equipo tener presente que la mayor parte de nuestra comunicación proviene del tono de voz y del lenguaje corporal.

El profesor Hernán Torres es un ser humano recto, trabajador y de un alto compromiso. Tiene amplia experticia en el cargo, y junto a su grupo de trabajo asumieron la responsabilidad de mejorar y superar el momento futbolístico —mental— de resultados que tiene el equipo. Les tocará potenciar la nómina, porque pensar en verdaderos refuerzos en este momento es muy difícil. Seguramente con toda su sabiduría retomarán el camino al triunfo y trabajarán fuerte para llegar a los ocho de la Liga BetPlay.

Los jugadores deben realizar una autocrítica sólida en lo que respecta al compromiso con ellos mismos, con el club y con su afición, demostrar en el terreno de juego por qué y para qué fueron contratados. Los de experiencia deben empoderar a los juveniles para que cada partido sea mejor. Debe existir un excelente comportamiento fuera de las canchas para poder rendir al máximo; solo en equipo podrán salir adelante.

Es el momento para que su excelente afición los continúe apoyando, enviándoles la mejor energía e impulsándolos a que logren los objetivos propuestos y ver nuevamente al embajador en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador