Colombia se prepara para dos amistosos de gran nivel

James Rodríguez se abraza con Luis Díaz. Foto: EFE - Carlos Ramírez

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“Se tu mayor competidor. Desafíate cada día a ti mismo para ser mejor de lo que fuiste ayer”: Kaoru.

Cada día es más corto el tiempo para enfrentar el gran reto del fútbol colombiano: el Mundial 2026. Para ello, la selección ha programado dos juegos amistosos frente a Croacia y Francia, rivales de gran prestigio futbolístico, fundamentales en la preparación previa a la cita mundialista.

Para los técnicos, los amistosos siempre son importantes: cohesionan al equipo, permiten observar algunos jugadores, fortalecen la idea de juego, entre otros aspectos.

Seguramente la base será la misma que el técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo de trabajo tienen clara, con algunos ajustes. También será clave evaluar cómo evolucionan los lesionados y cómo se encuentran los futbolistas a nivel individual en todos los aspectos, antes de la competencia más anhelada por jugadores y entrenadores: el Mundial.

Será importante enfrentar a Croacia, dirigida por Zlatko Dalic, con figuras como Luka Modric, Mateo Kovacic e Iván Perišic. Será muy especial. Es una selección con gran experiencia en mundiales y actualmente ocupa el décimo lugar en el ranking FIFA, entre otros méritos.

¿Y con los subcampeones del mundo? Ni se diga. Colombia está ante un gran reto que podría ser un buen termómetro para lo que viene.

Ambos partidos servirán para todo lo mencionado. Los resultados, aunque importantes, no podrán marcar una línea definitiva hacia el Mundial, porque la verdadera competencia se enfrenta de manera distinta: mental y deportivamente. El Mundial no se prepara con resultados, sino con procesos.

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