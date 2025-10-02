Colombia Sub-20: sembrando juego, cosechando esperanza

Resume e infórmame rápido

“La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin alas”.

Salvador Dali.

La selección de Colombia sub-20 debutó ganando en el Mundial que se juega en Chile, derrotando a la selección de Arabia Saudita 1-0. Esta es la duodécima participación de Colombia en un Mundial en esta categoría.

Es muy importante ir fortaleciendo la mentalidad de toda la selección: van paso a paso, pero deben saber manejar los triunfos y las derrotas con mucha prudencia.

En el Suramericano Sub-20, la selección mostró ser un equipo colectivo, con buenas individualidades y muy ordenado tácticamente. Ahora, en el primer partido del Mundial, sus jugadores supieron sortear al final lo que significa jugar en una cita mundialista. Fueron superando ese momento y, al final, lograron la victoria, que seguramente los va fortaleciendo para enfrentar a la selección de Noruega, de buen biotipo, que también ganó su primer partido.

Al principio, a los colombianos, les faltó ser más competitivos, pero con el transcurrir del juego las individualidades se fueron sincronizando para mejorar en el segundo tiempo.

Es una selección que tiene una base de jugadores que participaron en el Suramericano, y eso es muy importante para generar pequeñas sociedades en el terreno de juego. Junto a los que llegaron, que con el trabajo se irán acoplando durante el Mundial, se va consolidando el grupo. Hay individualidades importantes, como Jordan Barrera, Kénner González, Jordan García, Simón García, Óscar Perea (quien marcó el gol de la victoria), entre otros, que pueden ser más continuos y contundentes.

Seguramente, para el próximo partido, serán más competitivos desde el inicio del juego, mejorarán la definición y elaborarán mejor el juego.

¡Buen debut para seguir avanzando en el Mundial! Éxitos al cuerpo técnico y a los jugadores. Esta victoria ya encendió el corazón de la hinchada, y en cada barrio se vibra con el grito de: “¡Vamos Colombia!”. Esto apenas comienza.

