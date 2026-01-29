James Rodríguez: el Mundial lo espera, pero sigue sin equipo

James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Angel Colmenares

“Creo que las metas nunca deberían ser fáciles. Deberían obligarte a trabajar, incluso si se sienten incómodos en el momento”, Michael Phelps.

Estamos en el año del Mundial, y nos encontramos con que uno de los jugadores importantes de nuestra selección está sin equipo. No ha podido realizar una pretemporada completa y la selección lo requiere: se trata de James Rodríguez.

Es fundamental tener presente los cuatro elementos básicos del futbolista en el aspecto psíquico: la motivación, la confianza, la concentración y el control de las presiones (internas y externas).

James ha pasado por equipos de diferentes países, culturas, estilos de juego, costumbres y técnicos. Ha enfrentado lesiones y adversidades, pero también ha disfrutado de grandes éxitos, como aquel inolvidable Mundial de Brasil, en 2014.

Seguramente, de cada experiencia ha sacado aprendizajes que, en esta etapa de su carrera, deberían servirle para cerrarla de manera decorosa, como lo merece un jugador de su magnitud.

Su última etapa futbolística fue en México, donde tuvo la oportunidad de mostrar su riqueza futbolística, aunque terminó muy rápido. Hoy aún tiene algunas ofertas laborales y, pensando en el Mundial, es clave para él y para la selección que pueda estar pronto entrenando en un equipo y compitiendo para recuperar su ritmo. Porque no va a jugar partidos de eliminatorias suramericanas: va a jugar un Mundial, donde todo es diferente. Y él lo sabe, porque ya lo vivió. Por lo tanto, su presente debe estar a la altura de esa competencia.

Para la selección, James es muy importante no solo desde lo futbolístico, sino también por su forma de interactuar con sus compañeros y lo que representa para ellos. Por eso es preferible que llegue con ritmo de competencia y no sin él.

Los colombianos esperamos con ilusión la pronta noticia de su vinculación a algún equipo, para tenerlo en óptimas condiciones y verlo brillar en el Mundial, ayudando a la selección a llegar muy lejos en el torneo más importante del fútbol. El país entero sueña con verlo otra vez en la cúspide, liderando a la selección de Colombia en el escenario más grande del fútbol.

