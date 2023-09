Columna del profesor Luis F. Montoya: El triunfo sobre la adversidad

“Las cosas parecen imposibles hasta que se hacen”, Nelson Mandela.

Cuando hace 19 años quedé cuadripléjico pensé que todo se había acabado para mi vida. Sin embargo, gracias a que nunca he perdido la fe, al fortalecimiento mental, al apoyo incondicional de mi familia, hermanos, amigos y a las instituciones que me siguen apoyando laboralmente, como El Espectador, he podido seguir adelante en todos los aspectos. Uno de ellos es continuar preparándome académicamente para ser mejor persona y mejor profesional. Por eso decidí estudiar licenciatura en actividad física en la Uniminuto y poder graduarme como licenciado el próximo 27 de septiembre. En homenaje a este logro, quiero publicar el libro “Liderazgo, crónicas en vida”.

Volver a estudiar en mis condiciones fue un gran desafío, pero lo superé con esfuerzo personal y trabajo en equipo. Aprendí que el principal rival que uno tiene es su propia mente, algo que ya había experimentado en el Once Caldas 2004, campeón de la Copa Libertadores. En ese camino encontré el apoyo de la Uniminuto, una gran institución educativa que me ofreció una propuesta académica adecuada para mi situación. Su plan de estudios, su metodología y su acompañamiento fueron fundamentales para mi formación. Además, conté con el servicio de un grupo de docentes profesionales y comprometidos en todas las áreas. Así pude cumplir mi sueño de graduarme como licenciado en actividad física, siguiendo el lema de esta linda institución: “Servir es nuestra razón de ser”.

Fue un proceso con muchos momentos de querer rendirme, pero el equipo me impulsó para no desfallecer y alcanzar la meta propuesta: graduarme.

Otro reto que enfrenté fue la publicación del libro, en la que conté con el apoyo de la universidad, los docentes designados y una persona muy cercana a mí. Afortunadamente logré llevarlo a feliz término.

Quiero expresarles mi más profundo agradecimiento a los directivos, docentes y personal administrativo de la Uniminuto por todo el apoyo que me brindaron y por hacer realidad su lema: “Servir”. Gracias a ustedes pude cumplir mi sueño de ser licenciado en actividad física y publicar mi libro. Son un ejemplo de compromiso, solidaridad y excelencia educativa.

