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Cuando la tierra tiembla, el fútbol grita: ¡solidaridad o derrota nacional!

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Luis Fernando Montoya
Luis Fernando Montoya
11 de agosto de 2026 - 11:58 p. m.
Un fuerte terremoto se presentó en Colombia el pasado 10 de agosto.
Un fuerte terremoto se presentó en Colombia el pasado 10 de agosto.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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<b>Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos</b>

Donoso Cortes  

En estos momentos de tragedia nacional, tras un devastador terremoto que ha golpeado gran parte del país, la Dimayor y la Conmebol tomarán una decisión desde un valor fundamental del fútbol: la solidaridad, tal como lo practican los equipos en la competencia.

Una muestra de que el fútbol no solo puede enfocarse en lo deportivo o en lo económico, sino también en lo humano y en los valores. Es la oportunidad para que, al interior de los equipos profesionales, se realicen acciones solidarias en todas las categorías: talleres de sensibilización, donaciones, cadenas de apoyo, entre otras.

El aporte del fútbol:

  1. Suspender la competencia: una manera de ser solidarios, respetar el dolor presente y esperar condiciones más favorables.
  2. Trabajo comunitario: que los integrantes de los equipos apoyen y ayuden a sus comunidades de la manera que lo consideren pertinente.
  3. Jugadores: aportar lo que puedan a esta situación tan devastadora, según cada uno lo considere, bajo la ley de la compensación.
  4. Resiliencia: ayudar a enfrentar, superar y mejorar estos momentos con mensajes, publicidad, apoyo en especie o económico.
  5. Donaciones: convertir los estadios, cuando regrese la competencia, en centros de acopio solidario; sacar mensajes de apoyo; invitar a sectores afectados a los partidos; realizar homenajes, entre otras acciones.

A los departamentos más afectados —Chocó, Cali, Armenia, Pereira, Manizales— mi manifestación de apoyo y solidaridad. Si lo hacemos juntos, saldremos adelante. Mucho apoyo psicoemocional. El fútbol no se detiene en la cancha: se convierte en puente, en abrazo, en grito colectivo que levanta a un país herido; hoy la pelota no rueda por goles, rueda por vidas, porque cada pase es un acto de esperanza y cada gol un homenaje a la resiliencia; la tragedia nos golpea, pero la solidaridad nos pone de pie, el fútbol es ahora la voz que une y, la bandera que no se rinde.

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