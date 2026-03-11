El eterno dilema: cambiar al DT o cambiar la estructura

Rafael Dudamel vuelve a Deportivo Cali, club en el que ya fue campeón, para suceder a Alberto Gamero. Foto: Dimayor

“Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de resolver el problema”: Joseph Conrad.

En el mundo futbolístico, en general, y en particular en nuestro país, cuando un equipo no encuentra su rendimiento, los resultados no se dan y el nivel futbolístico de los jugadores no es el mejor, aparece la “solución” rápida sin análisis y tal vez con miedo: despedir al técnico. Como si todo el problema fuera exclusivamente de él.

Cuando surge alguna dificultad, lo primero que se debe hacer es identificar las diferentes causas que la originan y, a partir de allí, buscar las posibles soluciones. En el caso del fútbol colombiano, hay que analizar múltiples factores que pueden influir: la estructura del equipo, el régimen directivo, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la conformación de las nóminas, el perfil del técnico, el manejo de grupo, los tipos de liderazgo, el autocuidado de los jugadores, el trabajo mental, la cohesión del equipo, las líneas de autoridad, la influencia de las barras, el papel de los medios de comunicación, entre otros. Solo después de este análisis metódico y serio deberían tomarse las decisiones pertinentes.

El profesor Alberto Gamero ya demostró en el fútbol colombiano -incluyendo títulos- su gran capacidad para dirigir equipos y su profundo conocimiento del juego. Su actualización es permanente. En el Deportivo Cali, como él lo dijo, “no le encontré la vuelta al equipo”. Eso no significa que sea un mal técnico: son circunstancias propias de la profesión. Se le abona, y es un ejemplo, dar un paso al costado mostrando el camino de la ética en la profesión.

Ahora llega nuevamente el director técnico venezolano Rafael Dudamel, exjugador del Cali, campeón con ellos y también en Colombia. Conocedor de su labor, con prestigio en el fútbol, pero enfrentando circunstancias muy diferentes: desde lo estructural y lo directivo, pasando por la nómina de jugadores, hasta la ubicación en la tabla del descenso. Será una tarea ardua, sobre todo desde lo mental, la cohesión del equipo, lo táctico y, por supuesto, los resultados. Hay fechas para ubicarse entre los ocho de la Liga; luego vendrán otros objetivos.

Que sea lo mejor para el Deportivo Cali, club histórico, por su gran afición y por el mismo cuerpo técnico de Rafael Dudamel.

El fútbol no se construye con despidos, sino con proyectos.

