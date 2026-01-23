El rugido del león abrió el año: pentacampeón y con hambre de más

Hugo Rodallega levantó su segundo trofeo con Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe se convirtió en el equipo más ganador de la Superliga (5), venciendo al actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Junior. Recordemos que Santa Fe también es el único equipo colombiano campeón de la Copa Sudamericana.

Sentir miedo es natural; todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, y los deportistas profesionales no son diferentes, más allá de lo que digan. Lo que no es natural es dejar que el miedo nos domine.

¿Por qué fue campeón Santa Fe?

En los dos partidos marcó la diferencia en el juego; hubo mayor compromiso por parte del equipo. Asumieron seriamente la importancia de este título. Fue un equipo tácticamente ordenado: presión alta, defensa sólida, eficacia en la definición y en el contraataque, solidaridad en el terreno de juego. Supieron asimilar el cambio del cuerpo técnico, la llegada del profesor Pablo Repetto y su grupo, conservando muchos aspectos del juego que ya habían trabajado. El nivel futbolístico alto del arquero Andrés Marmolejo, Ewil Murillo, Cristian Mafla, entre otros. Merece mención especial Hugo Rodallega: líder en la cancha y fuera de ella, físicamente muy bien preparado (como el resto del equipo). Aparece en los momentos clave de los partidos con su cuota goleadora, ejerce positiva influencia en sus compañeros. Sería importante que lo observaran en la selección de Colombia en los próximos partidos amistosos. ¡Qué ejemplo!

Qué importante para Santa Fe iniciar el año con este título. Gran satisfacción para su hinchada. ¡Felicitaciones! Cinco estrellas en la Superliga y un rugido que anuncia que lo mejor aún está por venir.

