Elegir el técnico es elegir el rumbo

“Somos lo que hacemos de forma repetida. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito”, Aristóteles.

En el fútbol como en la vida se debe saber para dónde se va, qué se quiere, para saber qué busco y elijo. Hoy en día es muy importante que los equipos del fútbol colombiano partan de esas simples y sabias preguntas para saber cuál es el técnico y el grupo de trabajo que requieren, de modo que puedan minimizar la rotación de entrenadores y, por lo tanto, lograr estabilidad deportiva en el club.

Es la oportunidad para que en el interior de los equipos —en este caso Atlético Nacional, Millonarios y América— se analicen las causas de la rotación frecuente de cuerpos técnicos: qué contratan, quiénes, cómo, cuándo, por qué y para qué; evidencias de selección, seguimiento y perfiles; que el técnico pueda sincronizar con la nómina existente, entre otras cosas.

Cuando hay tanta rotación algo no está funcionando bien. Y si se quieren resultados diferentes, deben hacerse cosas diferentes. Entre ellas, que los jugadores que están y los que llegan estén en la misma línea de juego del técnico, y así lograr la armonía que se requiere para desarrollar un buen juego y alcanzar los resultados esperados.

Estos equipos grandes e históricos resisten poco los procesos, porque requieren resultados muy rápidos y títulos que mantengan a la afición satisfecha, acompañando y apoyando a su equipo.

Es el momento para que los clubes que ya eligieron a sus nuevos técnicos logren ajustar lo administrativo y lo deportivo, sincronizar a los jugadores con lo que quiere el técnico y, a la vez, que los jugadores adquieran mayor compromiso con los objetivos propuestos.

Que los cambios presentados sean para crecer, mejorar y lograr mayor estabilidad en el interior de los equipos, para que vuelvan a retomar el camino del triunfo y se ubiquen en los lugares de privilegio en la tabla de posiciones.

La excelencia no se improvisa. Se cultiva con coherencia, paciencia y una visión compartida entre quienes dirigen, juegan y sueñan con volver a triunfar.

