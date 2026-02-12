Falcao: la leyenda de cumpleaños

Futbolista colombiano, delantero de Millonarios en el partido ante Santa Fe por la sexta fecha de los cuadrangulares del grupo B de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Llegar a los cuarenta años de edad cronológica en el fútbol y en plena actividad futbolística es una muestra de lo que ha sido la vida personal y deportiva de Falcao, marcada por su disciplina y responsabilidad para estar aún vigente en el mundo futbolístico.

Algunos aspectos para que Falcao esté aún en actividad futbolística. Primero, ha construido una mentalidad triunfadora en los distintos equipos que ha jugado a nivel internacional, pensando en la gloria y no en la fama. Otro punto clave es la responsabilidad, con la que se ha caracterizado por responder de una manera integral en su deporte adentro de la cancha y afuera de ella. A nivel personal se ha comportado como un verdadero ser humano y profesional, evitando “ruidos” que empañen su vida personal. El hogar ha sido fundamental en su estabilidad afectiva para tener un rendimiento a la altura de los compromisos deportivos que ha tenido por el mundo. Asimismo, ha sido un ejemplo para las generaciones actuales de nuestro fútbol (todas y todos) desde lo personal y lo deportivo, con excelente comportamiento. Por último, en las adversidades mostró cómo enfrentarlas y superarlas sobre todo en el tema de las lesiones, no dejarse dominar por el miedo.

Qué bien para nuestro país y para el mundo futbolístico tener seres humanos de tan alto valor, para que se conviertan en leyendas perennes de nuestra sociedad y en particular en nuestro país Colombia, feliz cumpleaños, Falcao.

