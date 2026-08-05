Fútbol colombiano: más que un espectáculo, un pacto social de pasión y trabajo

Millonarios y Junior hacen parte del grupo de ocho equipos que presentaron una protesta contra la distribución de los derechos de televisión. Foto: MFC

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Los equipos del fútbol colombiano de la Categoría A y Categoría B están en un proceso de decisión respecto a la nueva distribución del dinero que recibirán por concepto de televisión a partir de la reciente contratación.

Son 36 equipos que, desde hace años, participan de un reparto igualitario en el que todos reciben la misma cantidad, sin importar la categoría ni el rendimiento deportivo. Sin embargo, las condiciones internas y externas del fútbol local e internacional los están llevando a revisar seriamente cómo tomar nuevas medidas para que todos los clubes puedan sostenerse en el mercado. Será fundamental el análisis profundo que realicen, teniendo en cuenta diferentes variables para tomar dicha decisión.

Posibles variables con sus respectivos porcentajes, o como ellos lo consideren:

Rendimiento deportivo de los equipos a nivel nacional e internacional. Audiencia e impacto comercial. Asistencias a los estadios. Ascenso y descenso de categoría. Espíritu de ascenso de categoría. Cumplimiento institucional, entre otras.

Lo más importante es que la decisión que tomen esté orientada al sostenimiento de los 36 equipos, por el bien del fútbol colombiano y de todos los trabajadores vinculados a los clubes, evitando consecuencias sociolaborales de gran envergadura. El balón no solo rueda por gloria: rueda por los sueños de miles de trabajadores, por la dignidad de 36 equipos que sostienen la pasión de un país. Si la decisión no protege ese tejido, el espectáculo se apaga; pero si se piensa en el fútbol como comunidad, cada gol será también un triunfo de la vida y del trabajo.

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