Fútbol en estado de alerta: la tabla tiembla y nadie quiere quedarse por un gol

La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay está próxima a finalizar para definir los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares y los dos que jugarán la gran final del fútbol colombiano.

En este momento es fundamental que los equipos no sufran expulsiones, lesiones ni actitudes fuera de control. Será determinante trabajar la parte mental en la gestión del triunfo y de la derrota.

Ya hay varios equipos clasificados, como Bucaramanga, Junior, Medellín, Nacional y Fortaleza. Seguramente lucharán por el punto de ventaja, rotarán las nóminas y buscarán puntos para la reclasificación. La planeación debe ser rigurosa y metódica, para que el equipo asuma con propiedad la fase de los cuadrangulares. Así evitará sorpresas como las que ya se han presentado, cuando los líderes de la tabla terminan eliminados por quienes ingresan a última hora. Esto debe incluir a todos los estamentos de la institución.

Nuestro fútbol, con su irregularidad, aún permite que varios equipos clasifiquen matemáticamente. Otros, con una buena racha, podrían meterse entre los ocho, como Once Caldas, Alianza, Tolima, Llaneros, Águilas y América. Todos en estado de alerta, porque ha habido equipos que se han quedado por un punto, incluso por un gol. Por eso, estos equipos lucharán hasta la última fecha para asegurar su clasificación o despedirse de los cuadrangulares.

Cada torneo se juega con el corazón en la mano. Ojalá los árbitros tengan un desempeño impecable y los aficionados sepan asimilar los resultados con respeto y madurez. Porque esto es fútbol, no la vida. La pasión no debe convertirse en violencia. Que cada equipo luche con dignidad, que cada hincha celebre con alegría o aprenda con humildad. Éxitos para todos.

