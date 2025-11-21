Fútbol, estrategia y corazón: así se juegan las finales

DIM, Nacional, Junior y América conforman el grupo A, mientras que en el B están: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe. Foto: Vía X

“Una buena decisión está basada en conocimientos y no en números”: Platón

Se han iniciado los cuadrangulares, con todos los equipos con posibilidades de llegar a la gran final, pero dependerá de cómo asuman las adversidades y demás circunstancias que se les presenten para poder llegar a ese último partido. En estos torneos cortos será muy importante la recuperación física y mental de los jugadores, las expulsiones, las lesiones, los desplazamientos, cómo afrontar los triunfos y las derrotas, entre otros factores más.

Independiente Medellín: firme candidato a jugar la final por su juego, rendimiento durante la fase todos contra todos y nómina amplia, aunque haya iniciado perdiendo 1-0 frente a Junior de visitante. Tiene la carga emocional de no haber logrado el título del semestre anterior y sabe resolver los partidos en momentos claves de la competencia.

Atlético Bucaramanga es otro firme candidato al título por lo mostrado en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la fase de todos contra todos. Tiene un cuerpo técnico experimentado, jugadores con buen recorrido, orden, nómina competitiva y capacidad para manejar los momentos adversos en los partidos.

Atlético Nacional, Deportes Tolima, Santa Fe, Fortaleza, Junior y América: todos tienen la posibilidad de ser finalistas, dependiendo de sus resultados. El buen momento futbolístico, físico y mental de sus jugadores y cuerpos técnicos, nóminas competitivas, varios con campeonatos (exceptuando a Fortaleza) e hinchadas que en general acompañan, entre otras variables.

Esperamos unos partidos donde predomine el buen comportamiento de todos los actores del juego, el acompañamiento masivo de los aficionados y un excelente desempeño futbolístico de todos los equipos. Que cada encuentro sea una fiesta del deporte, donde la pasión no opaque el respeto y el talento y la entrega sean los protagonistas. Que gane el fútbol, que vibren las tribunas y que cada hinchada sienta orgullo de su equipo. ¡El balón ya rueda, y la ilusión está servida! ¡Éxitos para todos!

