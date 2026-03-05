Fútbol femenino colombiano: entre la ilusión y la “nikefobia”

Linda Caicedo (izq.), figura de la la selección femenina de Colombia. / EFE Foto: EFE - Jóse Jácome

Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino”, John Maxwell.

Nuestras selecciones femeninas de fútbol sub-20 y de mayores iniciaron competencias: la primera, en el Campeonato Suramericano Sub-20, clasificó al Mundial de Polonia este año 2026. Comenzó con buen torneo, aunque al final desmejoró su rendimiento, pero logró la clasificación. La de mayores participa en la Copa SheBelieves Cup.

Nuestras selecciones vienen adoleciendo de no poder consolidar sus competencias con un título en cualquier categoría. Compiten, clasifican al hexagonal en los Suramericanos y también a los Mundiales, pero al final nos quedamos.

Entonces surge la inquietud: ¿deben cambiarse de mando técnico? Pienso que no. Tanto el profesor Carlos Paniagua como el profesor Ángelo Marsiglia han demostrado estar capacitados y con experiencia para dirigir en el fútbol femenino. Lo que debe suceder es una seria autoevaluación en todas las áreas que conforman la selección: administrativa, divisiones menores y partes técnica, táctica, física y mental. Se debe analizar cómo se está trabajando y en qué aspectos hay que fortalecerse. Por ejemplo, el miedo profundo a ganar en los momentos decisivos de la competencia (“nikefobia”), revisar los planes de trabajo, entre otros, para buscar verdaderas soluciones y no un cambio de mando técnico, porque posiblemente se caería en lo mismo. Sería muy interesante realizar foros en diferentes ciudades con expertos en el tema para contribuir a la mejora continua de las selecciones.

La Federación y su dirigencia han dado las herramientas para que se realice un excelente trabajo. Incluso acaban de inaugurar una sede de alto nivel en Barranquilla para que las jugadoras tengan una logística acorde a su preparación, todo encabezado por Ramón Jesurún. Por eso la importancia de un análisis más profundo y conclusiones claras.

Espero que, por el bien del fútbol femenino —que tantas alegrías nos ha dado y del cual somos exportadores de jugadoras—, logremos mejorar y superar el nivel competitivo en todas las categorías y, por fin, ser campeonas. La grandeza no se mide en participaciones, sino en títulos, y ese debe ser el horizonte por alcanzar.

