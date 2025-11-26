Hugo Rodallega: liderazgo, ejemplo y legado en el fútbol colombiano

Hugo Rodallega, el líder de Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

“Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino”: John Maxwell.

Para la vida, para el mundo futbolístico, para el Independiente Santa Fe, qué importante contar con la presencia, con el liderazgo y con el ejemplo dentro y fuera de las canchas de Hugo Rodallega.

El liderazgo de tarea lo ostenta el jugador al que todos buscan en el terreno de juego, el que te hace ganar partidos, el resolutivo, el que incluso entrena más que nadie. El liderazgo contextual es el de la persona a la que todos miran para tomar una decisión, aquel que tiene la capacidad de unir al equipo, aquel al que todos escuchan, el que es capaz de cambiar un estado de ánimo, de influir sobre sus compañeros no desde el rendimiento, sino desde la esfera emotivo-social.

Desde sus inicios como futbolista, en su trayectoria a nivel local e internacional, ha mostrado su don de gentes y su rendimiento futbolístico, aportando lo mejor de sí para él y para el equipo al cual pertenece: Deportivo Cali, Wigan Athletic, Fulham en Inglaterra, equipos turcos como Trabzonspor y Denizlispor, la selección de Colombia, y actualmente Independiente Santa Fe, entre otros.

Ha aportado con su ejemplo: su autocuidado, su condición de hombre de hogar, la ausencia de escándalos públicos tanto a nivel nacional como internacional, su compromiso, disciplina y responsabilidad.

A nivel de líder aparece en los momentos difíciles que afronta su equipo, orienta a los juveniles, se entrena como un juvenil, habla y orienta dentro y fuera de la cancha. Goleador, es un “técnico” en el terreno de juego, con mentalidad ganadora y campeona. Es muy difícil que se rinda frente a las adversidades. Tácticamente ordenado, aporta lo mejor de sí a pesar de la edad cronológica que tiene actualmente.

En tiempos donde el fútbol necesita referentes auténticos, Hugo Rodallega se erige como un símbolo de disciplina, compromiso y grandeza. Su liderazgo trasciende los goles y las victorias; se convierte en escuela de vida para quienes lo rodean. Dentro y fuera de la cancha, su ejemplo permanece como huella imborrable, y su legado se inscribe en la memoria del fútbol colombiano.

Más que un jugador, Rodallega es un maestro de entrega y resiliencia, un capitán invisible que inspira con su voz, con su actitud y con su corazón. Su historia nos recuerda que el verdadero triunfo no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de transformar a los demás con el poder del ejemplo.

