Jhon Durán: talento, actitud y crecimiento

Jhon Durán en un partido con la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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<b>“El talento abre puertas, pero la mentalidad de crecimiento te mantiene dentro”</b> Carol Dweck

Uno de los jugadores jóvenes más importantes del fútbol colombiano, con presente y futuro, es Jhon Durán, quien a sus 22 años ya carga en su mente el “peso” de la palabra profesional. No es fácil asumirla en un joven, incluso en otras áreas distintas al fútbol; y en este deporte, donde el poder económico y la fama aparecen, cuesta elaborarlas para ponerlas al servicio personal y social.

Futbolísticamente, es un jugador técnicamente bien dotado y trabajado. Es muy potente en el juego aéreo, tiene gol, se mueve con inteligencia en la zona ofensiva, es fuerte en la media distancia, se asocia bien con sus compañeros, genera expectativa en sus rivales, tiene fuerza para disputar el balón y es sólido en los duelos individuales. Sin embargo, debe trabajar más en la toma de decisiones en el último tercio y ser más regular en su rendimiento deportivo.

También necesita dejarse ayudar y trabajar en aspectos como: aceptar las críticas constructivas, aprender a gestionar sus errores, ser perseverante, saber adaptarse a los cambios y manejar sus emociones. Todo esto será clave si desea mejorar como persona y como futbolista. Máxime ahora que parece enfrentar una nueva etapa en su vida: ser papá. Seguramente estará feliz y dará lo mejor de sí para asumir seriamente este nuevo rol. Además, la vida lo ubica en un equipo muy importante de Portugal, el Benfica, que ha depositado toda su confianza en él para que retome su nivel futbolístico y su imagen externa.

Apreciado Jhon: yo quisiera caminar, mover, aunque fuera un dedo, correr, pero no he podido lograrlo. Ahora usted, que sí puede hacerlo, que es joven y tiene la selección esperándolo, abra su mente y su corazón para mejorar. El talento abre puertas, pero la mentalidad de crecimiento mantiene viva la carrera. El fútbol colombiano necesita que sus jóvenes conviertan el potencial en convicción.

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