Las claves de la estrella 11 del Junior de Barranquilla

Culminó la Liga BetPlay, dejando como campeón a Atlético Junior, que mostró su potencial como equipo en las finales frente a un rival que había desplegado buen fútbol durante todo el torneo.

Una vez más se demostró que no los que son mejores durante todo el campeonato o los que consiguen el punto de ventaja llegan a ser campeones. Son múltiples los factores que se involucran a la hora de jugar lo definitivo. Varios aspectos por los que Junior salió campeón.

Directivos

La familia Char siempre le ha apostado a conformar nóminas competitivas. Ya son varios títulos bajo su dirección y apoyo económico. Ahora, seguramente, el objetivo será fortalecer la nómina actual, traer a futbolistas de nivel internacional para competir y buscar un título a nivel continental, como la Copa Libertadores.

Cuerpo técnico

Al frente un hombre del fútbol con amplia experiencia en el cargo y conocedor de la táctica: el técnico uruguayo Alfredo Arias. Luego de dirigir varios equipos en Colombia logró ser campeón y ratificar lo mismo que ya había alcanzado en su país de origen. Técnico de mentalidad triunfadora, expresión verbal clara y comprensible no solo del fútbol, sino de la vida. Junto con su equipo de trabajo consiguió que los jugadores comprendieran su estilo y los objetivos trazados. Fue él quien puso la estrella 11 en el escudo.

Nómina

Conformada en su mayoría por jugadores con experiencia en el fútbol, tácticamente ordenados, líderes dentro y fuera del terreno de juego, como Teófilo Gutiérrez, Jermain Peña, Guillermo Celis y Yimmi Chará. El aporte de los extranjeros fue vital, y llegó el mejor momento futbolístico de su figura José Enamorado: desequilibrante, veloz y con gol, aportando lo mejor de sí para que su equipo fuera campeón. Más allá de lo técnico, táctico y físico, Junior mostró una gran fortaleza mental para aprender a gestionar los momentos, dándole, de manera constante y no coyuntural, la importancia que este aspecto amerita.

Afición

Mostraron todo el apoyo que requiere un equipo en un torneo, acompañándolo, haciendo sentir su presencia, alentándolo y, lo más importante, no lo abandonaron cuando más la necesitaba.

Con la estrella 11 bordada en su escudo, Junior ratifica su lugar en la historia del fútbol colombiano. El triunfo no solo es deportivo, sino también es cultural: Barranquilla y toda la Costa Caribe celebran con orgullo un título que se convierte en preludio de Carnaval. La pasión de la afición, la visión de los directivos, el trabajo del cuerpo técnico y la entrega de los jugadores se funden en una sola voz: Junior, campeón, una alegría costeña que no se apaga.

