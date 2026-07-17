La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas Foto: Agencias EFE – AFP

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Mi equipo nunca debe rendirse: Todo lo que no nos mata hace más fuertes Bozindar Malijkovic

El próximo 19 de julio se jugará la final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina. Ambas compitieron con eficiencia para llegar a esta fase, y el mundo del fútbol será el gran beneficiado con una final de lujo.

La selección española, campeona en 2010, busca su segunda estrella mundialista. Por su parte, Argentina —campeona en 1978, 1986 y 2022— llega como defensora del título y sueña con ser bicampeona del torneo más importante del fútbol.

España, dirigida por Luis de la Fuente, ha consolidado un proceso sólido. Con varios jugadores que ya han estado bajo su mando, llega con ambición y firmeza. Es una selección de buen manejo del balón: sus volantes marcan el ritmo del partido, cuenta con figuras como Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Marc Cucurella, Pedri y Pedro Porro, entre otros. Cuando pierde la posesión, se agrupa rápido, genera peligro por las bandas y mantiene su esencia futbolística incluso en la adversidad. Además, presume una de las mejores defensas del torneo.

Argentina, orientada por Lionel Scaloni, alterna momentos de posesión con contraataques veloces. Sus jugadores experimentados, muchos ya campeones del mundo, han compensado un rendimiento irregular con un hambre competitiva que se nota en los momentos más adversos. El liderazgo de Lionel Messi es clave: inspira superación personal y colectiva, y mantiene la mentalidad de triunfo. Esta selección no fragmenta su espíritu: siente el país y lucha hasta el final. La final será el escenario para que su jerarquía se una nuevamente en busca de la cuarta estrella mundialista.

España y Argentina nos recuerdan que la gloria se construye con esfuerzo colectivo. El mundo del fútbol espera una gran final, no solo desde lo táctico, sino también desde lo emocional, mental y colectivo. ¡Gracias, fútbol, por este potente Mundial! Hasta el próximo 2030.

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