Más que fútbol: la selección de Colombia se prepara para creer y creer

James Rodríguez durante un entrenamiento con la selección de Colombia en Barranquilla. Foto: FCF

“Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo” Norman Vincent Peale

Luego de clasificarse al Mundial, la selección de Colombia inicia el camino mundialista y, aprovechando las fechas FIFA, jugará partidos amistosos inicialmente frente a México y Canadá.

Cuando se enfrentan obstáculos, la gente tiene diferentes respuestas. Están los que dicen “no puedo”, los que dicen “no creo que pueda”, los que dicen “puedo” y los que dicen “¿cómo puedo?”.

Seguramente los directivos y el cuerpo técnico, en esta etapa preparatoria al Mundial, estarán haciendo su propia autoevaluación con respecto al desempeño integral de la selección en la fase clasificatoria: lo que hicieron muy bien, lo que hicieron bien, lo que deben mejorar muy bien y lo que deben mejorar bien. Todo esto para hacer un Mundial no solo participativo, sino avanzar lo que más se pueda, porque hay recurso humano para ponerse metas altas. Aprovecharán el contacto ahora con los jugadores para hacer lo mismo: la autoevaluación.

Los partidos amistosos, en general, son para seguir cohesionando el equipo en lo interpersonal, observar algunos jugadores que no han estado en el proceso o han estado muy poco, mejorar algunos aspectos tácticos y fortalecer mucho la parte mental con miras al Mundial.

Colombia, para estos partidos frente a México y Canadá, mantuvo buena base del equipo: Luis Díaz, David Ospina, James Rodríguez, entre otros. Retomó a Johan Carbonero, Álvaro Montero y acercó por primera vez al buen jugador Kevin Serna, con buen presente en el fútbol brasilero y con la mentalidad de quedarse con un cupo, como lo viene haciendo muy bien el delantero Luis Suárez. Esperemos sea así también.

Falta camino para el Mundial, y llegará el momento ideal para conformar la nómina definitiva, porque no sabemos los inconvenientes que trae la vida -como en el fútbol- para tomar decisiones definitivas. Pues no se trata solo de llegar… se trata de creer, de crecer, y de caminar juntos hacia lo que aún no se ha escrito.

