Millonarios en reconstrucción: nada está perdido cuando hay coraje

Millonarios ha iniciado esta liga con resultados por debajo de lo esperado, algo que contrasta con su categoría como equipo de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sin embargo, con una profunda autocrítica, podrán superar este mal momento.

Debe existir cohesión entre los miembros del equipo. Al estar dirigidos por el mismo líder y compartir un objetivo común, es clave que estén en sintonía al momento de definir planteamientos y estrategias.

En el primer torneo de este año se presentaron dificultades para consolidar el grupo: la llegada del técnico antioqueño David González y su cuerpo técnico, el ingreso de Radamel Falcao y sus lesiones. No obstante, supieron sortear los obstáculos y terminaron mejor que como empezaron.

Este segundo semestre también ha tenido sus retos: la salida y llegada de jugadores, las lesiones, el nivel futbolístico por debajo del esperado y resultados adversos que los ubican en los últimos puestos de la tabla.

Al frente del equipo hay un ser humano valioso. Desde su trayectoria como jugador ganador, con recorrido nacional e internacional, hasta su rol como técnico

preparado y ahora más maduro, David González tiene el liderazgo para sobreponerse a esta etapa y retomar el camino hacia el triunfo.

En cuanto a los jugadores, será vital la recuperación de lesionados como el goleador Leonardo Castro. Junto a los hombres de mayor experiencia, deberán convertirse en referentes para los jugadores jóvenes, ayudándoles a comprender que fueron contratados por un equipo grande e histórico del fútbol colombiano.

Es importante promover la autocrítica en todas las áreas del club: administrativa, directiva y deportiva. Puede hacerse por medio de pequeños grupos guiados, compartiendo hallazgos y culminando con soluciones potentes, en equipo. Además de trabajar lo técnico, lo táctico y lo físico, se debe fortalecer lo mental para solidificar el conjunto.

Un llamado especial a su gran hinchada: a seguir creyendo y mantener la tranquilidad con el equipo. Seguro que saldrán adelante y les traerán muchas alegrías.

¡Sí, es posible, Millonarios!

