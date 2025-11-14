Once Caldas: Dignidad en la cancha, orgullo en el alma

El equipo Blanco Blanco de la ciudad de Manizales tuvo una destacada actuación durante este año, a pesar de la cantidad y calidad de la nómina para poder avanzar en los diferentes torneos que le correspondió competir. Foto: Once Caldas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores”, Seneca.

El equipo Blanco Blanco de la ciudad de Manizales tuvo una destacada actuación durante este año, a pesar de la cantidad y calidad de la nómina para poder avanzar en los diferentes torneos que le correspondió competir.

Los directivos hicieron un esfuerzo económico por conformar una nómina acorde a sus condiciones, pretendiendo conseguir los mejores resultados y que el rendimiento fuera el adecuado en el terreno de juego.

Al frente del equipo, un ser humano sano, transparente, del fútbol como jugador y como técnico, con experticia y conocedor del juego: el profesor Hernán Darío Herrera, junto a su equipo de trabajo, han dado lo mejor de sí para haber hecho una campaña muy digna en los diferentes torneos, faltando conseguir títulos en alguno de ellos.

En Copa Sudamericana, el equipo regresó de nuevo a una competencia internacional con la gran ilusión de hacer una excelente campaña, logrando avanzar en la misma, enfrentando y superando rivales muy difíciles como Huracán, enfrentando a su nivel a Fluminense, y a Independiente del Valle, venciéndolo de visitante. Ya de local, al equipo le costó seguir en la copa, pero fue el equipo colombiano que este año avanzó más en los torneos internacionales, por encima de los equipos grandes del fútbol colombiano.

En Copa BetPlay, compitiendo en los otros torneos, tuvo fuerza para llegar hasta octavos de final y enfrentó dignamente a un equipo grande como Atlético Nacional, que otros equipos —sin tanta competencia— no lograron superar.

En liga: al principio, toda su energía física, mental y deportiva fue para la Copa Sudamericana, por lo que no logró conseguir puntos acumulados que en su momento le sirvieran para lograr la clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, luchó hasta el último partido para tratar de clasificar.

En general, es un balance muy digno por parte del equipo Blanco, que seguramente el año entrante confirmará una nómina más experimentada, con más líderes en el terreno de juego, para conseguir los títulos anhelados por su gran afición y gritar: ¡Ay, Manizales del alma!

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador