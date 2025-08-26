Once Caldas, el último grito de Colombia en la batalla continental

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“La prudencia es la huella de la sabiduría”: Amos Bronson Alcott.

Se jugaron los partidos de vuelta en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores. De los equipos colombianos, Once Caldas avanzó a cuartos de final de la Sudamericana venciendo como visitante 3-1 a Huracán. América de Cali quedó eliminado al perder 2-0 frente al equipo brasileño Fluminense, y Atlético Nacional empató 1-1 pero cayó en la tanda de penaltis, quedando afuera de la Libertadores.

Once Caldas fue el único equipo colombiano que avanzó, jugando muy bien, solidario en el terreno de juego, superando adversidades dentro y fuera de la cancha. Sobresalieron Michael Barrios y el hombre clave del equipo, Dayro Moreno, actual goleador de la Sudamericana. El equipo de Manizales, orientado por el profesor Hernán Darío “El Arriero” Herrera, paso a paso viene mostrando en el torneo internacional que esa ha sido su prioridad.

Le están apuntando a seguir avanzando para disputar la final. En este momento, tan importante como lo vivido en la Copa Libertadores de 2004, la prudencia y la humildad en el triunfo son fundamentales. La experiencia me indica que para seguir avanzando hay que fortalecer el trabajo mental, como lo hicimos en 2004, para que el equipo no pierda el foco de atención en la copa.

América de Cali: Después del partido de local frente a Fluminense —aunque se haya perdido— creíamos que tenía equipo para competir como visitante ante el conjunto brasileño. Pero el equipo escarlata no estuvo a la altura de la competencia, tanto a nivel colectivo como individual. Faltó fútbol, se vio confundido en el terreno de juego, y los jugadores de experiencia aportaron poco y se rindieron fácil ante el rival. Ahora toca trabajar desde lo mental para retomar el camino en la liga local.

Atlético Nacional: como siempre, los dueños del equipo y los directivos hicieron un gran esfuerzo económico y conformaron una nómina de alto nivel para conseguir su objetivo principal: ser campeones de la Copa Libertadores. Los dos partidos frente a São Paulo los compitieron bien. Jugaron sin miedo, pudieron haber definido la serie en Medellín, pero las individualidades no estuvieron al nivel de la competencia. Erraron penaltis, hubo una expulsión, y al final de la serie, nuevamente apareció la Nikefobia: ese miedo profundo a la victoria en los momentos decisivos. El equipo verde de Antioquia queda por fuera y entrará en profundo análisis para buscar estrategias que le permitan salir adelante y competir con la altura que exige su categoría en la Liga y la Copa BetPlay.

Toda la fe puesta en Once Caldas, nuestro último bastión en la Copa Sudamericana. Que sigan jugando con el alma y nos regalen otra página gloriosa para el fútbol colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador