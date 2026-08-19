Santa Fe y su prueba de fuego: la unión como fuerza

Jugadores de Santa Fe, durante el compromiso ante Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La fuerza del equipo reside en cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo Phil Jackson

Independiente Santa Fe tiene una prueba futbolística bien importante al enfrentar a River Plate, de Argentina, por la Copa Sudamericana. Jugará de local, donde será clave sacar un buen resultado, así el equipo argentino no atraviese su mejor momento futbolístico.

Desafortunadamente, nuestro país está pasando por una trágica situación tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que nos ha afectado a todos, y el fútbol no es la excepción. Por eso es fundamental que, al interior de los equipos —y en este caso de Santa Fe— se hayan tomado las estrategias pertinentes para un partido de tanta trascendencia.

Es clave el trabajo que se esté realizando a nivel táctico, técnico y físico, pero sobre todo mental. Estrategias que permitan asimilar lo descrito anteriormente y, al mismo tiempo, enfrentar lo que significa medirse al rival de turno.

Santa Fe cuenta con jugadores de experiencia que ya saben cómo afrontar este tipo de partidos. No deben perder su esencia futbolística: es un equipo fuerte de local, con buen juego por los extremos y gran capacidad de definición. Además, sabe enfrentar los momentos adversos y nunca se rinde. Esperamos que todo el plantel esté a disposición del técnico, incluyendo a su gran arquero Marmolejo.

River Plate, aunque no pasa por un buen momento futbolístico, tiene jugadores de mucha experiencia, incluso mundialistas como Otamendi, y sufre una baja sensible con la ausencia de Montiel. Sin embargo, no deja de ser un equipo copero.

El apoyo y acompañamiento de la hinchada, junto con la recuperación mental del equipo, serán determinantes para lograr un triunfo de local. Santa Fe no solo enfrenta a River: enfrenta la historia, la adversidad y la memoria de un país que se sacude, pero no se rinde. En cada pase, en cada ataque, en cada atajada, late la fuerza de un equipo que sabe que su grandeza no depende de un instante, sino de la unión de todos sus miembros. Esta es la prueba de fuego: ganar no es solo un resultado, es demostrar que la fuerza del equipo es la fuerza de Colombia.

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